В Кинешемском театре поставят «Снегурочку» и попробуют замахнуться на «Ромео и Джульетту»





5,5 млн рублей из федерального бюджета получит Кинешемский драмтеатр, сообщает радио «Мир-Кинешма». Субсидия будет потрачена на новое покрытие сцены, приобретение светового и звукового оборудования, изготовление костюмов и декораций. Деньги также пойдут на постановку спектакля «Снегурочка» (театр носит имя Островского, автора драмы). Если останутся средства после этих расходов, театр замахнется и на Шекспира - его «Ромео и Джульетта».

поделиться ссылкой:

