В Иванове при столкновении двух автомобилей пострадала двухгодовалая девочка

С сотрясением мозга и ушибом лица ребенка доставили в ОКБ





Автоавария произошла 31 января около 13.30 на регулируемом перекрестке улиц Кузнецова и Мархлевского областного центра. Иномарка «Шевроле Ланос» при повороте налево столкнулась с двигавшейся во встречном направлении «Ладой Приорой».

В результате ДТП пострадала маленькая пассажирка «Приоры» - девочка 2015 года (находилась на заднем сидении справа в детском автокресле). С сотрясением мозга и ушибом лица ребенка доставили в областную клиническую больницу.

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По данным УГИБДД по ивановской области, водители были трезвы.