Памятник Федору Шаляпину в Плесе изготовит знаменитый скульптор

Как будет выглядеть монумент - ФОТО





В Плёсе появится бронзовый Шаляпин. Памятник знаменитому русскому басу поставят на набережной Волги. Газета «Плёсские ведомости» опубликовала форэскиз скульптуры.

Изготовлением памятника займётся известный скульптор, народный художник России Александр Рукавишников. Правда, этот вариант монумента еще не окончательный. Его облик может измениться в процессе творческой работы, отмечают представители автора.

Памятник Фёдору Шаляпину будет установлен в центре Плёсской набережной на спуске с Торговой площади. Но когда произойдет это событие, организаторы умалчивают. Всё будет зависеть от финансирования. Проект общественный и реализуется на пожертвования.

Стоит отметить, что работы Александра Рукавишникова хранятся в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея. В числе его известных произведений скульптура Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище в Москве. А также памятники Юрию Никулину, Муслиму Магомаеву и Мстиславу Ростроповичу.

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Фото: «Плесские ведомости»