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Ивановская область получит 224 млн рублей на проект «Наш двор»
В ивановской администрации прошло заседание Совета ТОСов областного избирательного округа №2, объединяющего 11 территориальных общественных самоуправлений.
Члены Совета приняли обращение в адрес главы города Владимира Шарыпова. В него включены предложения активистов по совершенствованию нормативной базы, регламентирующей деятельность ТОСов, перечислены инициативы по развитию этого общественного движения в областном центре.
Также на заседании перед руководителями самоуправлений выступил заместитель начальника городского управления ЖКХ Александр Юферов. Он рассказал о подготовке к реализации проекта «Наш двор» («Городская среда»).
«Ивановская область получит по этой программе 224 миллиона рублей из федерального бюджета. Будет предусмотрено софинансирование со стороны региона и, возможно, муниципалитета», - говорится в сообщении пресс-службы ивановской мэрии.В настоящее время подготовлена «дорожная карта» проекта, где определены предварительные сроки реализации ее этапов. Представителям ТОСов Александр Юферов рассказал об обязательных и дополнительных элементах, которые включены в проекты благоустройства придомовых территории, а также об условиях включения придомовой территории в проект.
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