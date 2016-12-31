Ивановская область получит 224 млн рублей на проект «Наш двор»





В ивановской администрации прошло заседание Совета ТОСов областного избирательного округа №2, объединяющего 11 территориальных общественных самоуправлений.

Члены Совета приняли обращение в адрес главы города Владимира Шарыпова. В него включены предложения активистов по совершенствованию нормативной базы, регламентирующей деятельность ТОСов, перечислены инициативы по развитию этого общественного движения в областном центре.

Также на заседании перед руководителями самоуправлений выступил заместитель начальника городского управления ЖКХ Александр Юферов. Он рассказал о подготовке к реализации проекта «Наш двор» («Городская среда»).

«Ивановская область получит по этой программе 224 миллиона рублей из федерального бюджета. Будет предусмотрено софинансирование со стороны региона и, возможно, муниципалитета», - говорится в сообщении пресс-службы ивановской мэрии.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

407

В настоящее время подготовлена «дорожная карта» проекта, где определены предварительные сроки реализации ее этапов. Представителям ТОСов Александр Юферов рассказал об обязательных и дополнительных элементах, которые включены в проекты благоустройства придомовых территории, а также об условиях включения придомовой территории в проект.