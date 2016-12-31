В Ивановской области избитый из-за женщины мужчина лег спать и больше не проснулся





В Ивановской области вынесен приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть человека.

Преступление было совершено 7 августа 2016 года в поселке Нерль Тейковского района. Во время совместного застолья между собутыльниками на почве ревности возник конфликт. Соперники не поделили находившуюся с ними женщину. Один мужчина ударил в лицо второго, у которого сразу же пошла кровь. Чтобы умыться, он вышел на улицу. Следом за ним направился и его соперник. Во дворе дома «разборка», точнее, избиение продолжилось. Подсудимый несколько раз сваливал соперника на землю, нанося ему удары в голову.

После очередного «нокдауна» потерпевший поднялся и ушел в дом, где лег спать. Но уже больше не проснулся. «Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма с переломом затылочной кости, кровоизлияниями под оболочки мозга, ушибами его вещества, сдавливанием мозгового вещества кровью, развитием отека головного мозга», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Состоявшийся на днях суд приговорил боксера-убийцу к 9 годам колонии строгого режима. В счет возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимого в пользу матери потерпевшего взыскано 530 тысяч рублей.

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