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В Иванове живодеры облили собаку машинным маслом и бросили умирать в подвале
Спасли измученное животное неравнодушные жители дома и работники приюта «Майский день» - ФОТО
21 января в приют для бездомных животных позвонили плачущие жильцы дома №14 на улице Окуловой областного центра. Они нашли в подвале собаку, всю облитую машинным маслом и соляркой. Пес не мог встать из-за отравления и сильного истощения, так как, по словам жильцов, находился без воды и пищи более двух недель. Когда собаку достали, она ни на что не реагировала, глаза не открывала.
Директор «Майского дня» Наталья Иванова прониклась ситуацией и приняла умирающего пса в приют. Собаку, оказавшейся 7-месячной девочкой, отвезли в ветклинику, где ей поставили диагноз: крайнее истощение, обезвоживание и гипотермия. В клинике животному была проведена обработка и оказана необходимая первоочередная помощь. Дальнейшее лечение с внутривенным вливанием различных лекарств было продолжено в приюте. Глаза Маслёнке (так назвали собаку в приюте) прочистили, они стали открываться.
Приют «Майский день», который сегодня испытывает тяжелую финансовую ситуацию, будет благодарен всем за любую помощь Маслёнке.
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Комментарии (3)
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 17:06Исполнителей в соседнем д.12 не искали? По почерку, их повадки. :)
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- Ivan Petrovсегодня, 17:35Почему решили что ее живодеры маслом облили? Вполне могла сама в бочку провалится. У меня так кот в бочку с олифой нырнул, тоже в подвале. С большим трудом кота выходили.
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- Водебительсегодня, 19:43Явно денег приюту не хватает.
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