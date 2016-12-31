В Иванове пройдет фестиваль «Защитный огонь - 2017»





23 февраля в областном центре состоится военно-патриотический фестиваль школьных команд «Защитный огонь - 2017», приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Мероприятие будет проходить с 10.00 до 17.00 в помещении Областного координационно-методического центра (бывший ДК Железнодорожников).

Участники фестиваля - ученики средних и старших классов образовательных организаций г. Иваново.

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