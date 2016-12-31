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Ивановский наркодилер поразил даже полицию
В ходе обысков у него нашли огромное количество наркотиков, среди которых гашиш, марихуана, амфетамин, экстази, кокаин, ЛСД и т.д.
В Иванове сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя при попытке продажи партии гашиша. Когда полицейские провели у задержанного обыск, то были просто поражены. У себя дома наркоторговец хранил почти все широко известные виды наркотиков.
Так, по предварительным данным, у наркодилера было изъято: более 2,5 кг гашиша, около 700 граммов марихуаны, порядка 400 граммов амфетамина, более 70 граммов метамфетамина, более 2000 таблеток МДМА (экстази), общий вес которых составляет около 700 граммов. А еще – 25 граммов кокаина и 33 марки ЛСД.
Реализацией всех этих наркотиков злоумышленник занимался профессионально и, как оказалось, неплохо зарабатывал.Подробнее об этом смотрите сегодня в 20.00 в программе «По горячим следам» на телеканале «БАРС».
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Так, что Вахтанг :) почаще ставь :), чтобы вопросов не возникало:)