Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие телепередачи

Новости

сегодня, 16:10

Ивановский наркодилер поразил даже полицию

В ходе обысков у него нашли огромное количество наркотиков, среди которых гашиш, марихуана, амфетамин, экстази, кокаин, ЛСД и т.д.


В Иванове сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя при попытке продажи партии гашиша. Когда полицейские провели у задержанного обыск, то были просто поражены. У себя дома наркоторговец хранил почти все широко известные виды наркотиков.

Так, по предварительным данным, у наркодилера было изъято: более 2,5 кг гашиша, около 700 граммов марихуаны, порядка 400 граммов амфетамина, более 70 граммов метамфетамина, более 2000 таблеток МДМА (экстази), общий вес которых составляет около 700 граммов. А еще – 25 граммов кокаина и 33 марки ЛСД.

Реализацией всех этих наркотиков злоумышленник занимался профессионально и, как оказалось, неплохо зарабатывал.

Подробнее об этом смотрите сегодня в 20.00 в программе «По горячим следам» на телеканале «БАРС».

ключевые слова: наркотики наркоторговля наркодилер полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 2355
  • 5







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (5)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну на счёт "неплохо зарабатывал", это вы где-нибудь в другом месте рассказывайте. :) Его с таким набором привести в состояние, пригодное для совершения следственных действий удалось хотя бы медикам? :) Или как обычно - проверять никто не будет, ему всяко принудка, а не срок. :) Если до суда доживёт, конечно. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вета  Громова								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Говори, родной, говори! С нетерпением жду твоих гениальных высказываний! Мне так тепло от них и даже приятно! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Водебитель								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Был тут один говоритель, Диманом звали. Всё про Путина писал, про ЕдРо. Недовольный шибко был. Да заткнулся не видно и не слышно.
    
Так, что Вахтанг :) почаще ставь :), чтобы вопросов не возникало:)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тужимся девочки, тужимся. :) Рожаем комменты. :) По теме и смыслу, не филоним. :) А свой коммент я опять же написал из личных наблюдений за притоном в подъезде. :) За такими же диллерами-многостаночниками. :) Зрелище было душераздирающее. :) После этого нас тут Киевским майданом было не удивить - сразу было ясно, в чём там дело. :) "Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда". :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот мразь! Сколько смертей и сломанных судеб на его душе? Сотрудникам полиции спасибо! Так держать!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением
				
сегодня, 12:14

				

				В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением 
								

					
	 Полиция разбирается в обстоятельствах потасовки
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3334						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	
	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(9)
													
    
						
    • 
						
  • 
							12890						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4157						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9903						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9829						
    •