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В Иванове директор организации подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 9 млн рублей
В отношении него возбуждено уголовное дело
В областном центре возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.
По данным следствия, в период с апреля по июль 2016 года директор общества с ограниченной ответственностью внес в документы бухгалтерской отчетности организации и налоговую декларацию заведомо ложные сведения о закупке товаров. В ИФНС по г. Иваново он представил декларацию по налогу на добавленную стоимость, в которой заявил налоговые вычеты по счетам-фактурам на сумму более 9 миллионов рублей.
Таким образом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, директор умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 9 миллионов рублей.О какой организации идет речь, в следственном управлении не сообщают.
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- По возмещению НДС документов по большей части организаций не будет представлено, ибо платформу на которой они эти документы крутят они закупили у буржуинской мелкомягкой фирмы, а оно ужасть какое глюкавое.
- Кто еще не в курсе, эти крохоборы (нищеброды) за документы установили таксу в 75 целковых по почте России, и 25р электронно, вот уроды...
- А кто не отключил услугу у ПАО МТС - получат такую же сюрпризу!