В Иванове директор организации подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 9 млн рублей

В отношении него возбуждено уголовное дело





В областном центре возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, в период с апреля по июль 2016 года директор общества с ограниченной ответственностью внес в документы бухгалтерской отчетности организации и налоговую декларацию заведомо ложные сведения о закупке товаров. В ИФНС по г. Иваново он представил декларацию по налогу на добавленную стоимость, в которой заявил налоговые вычеты по счетам-фактурам на сумму более 9 миллионов рублей.

Таким образом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, директор умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 9 миллионов рублей.О какой организации идет речь, в следственном управлении не сообщают.



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Преступная деятельность злоумышленника была выявлена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области. Расследование по уголовному делу продолжается.