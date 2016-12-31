Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 15:56

В Иванове директор организации подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 9 млн рублей

В отношении него возбуждено уголовное дело


В областном центре возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, в период с апреля по июль 2016 года директор общества с ограниченной ответственностью внес в документы бухгалтерской отчетности организации и налоговую декларацию заведомо ложные сведения о закупке товаров. В ИФНС по г. Иваново он представил декларацию по налогу на добавленную стоимость, в которой заявил налоговые вычеты по счетам-фактурам на сумму более 9 миллионов рублей.

Таким образом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, директор умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 9 миллионов рублей.О какой организации идет речь, в следственном управлении не сообщают.

Преступная деятельность злоумышленника была выявлена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области. Расследование по уголовному делу продолжается.

ключевые слова: налоги уклонение уголовное дело
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1440
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сотрудникам УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области не плохо бы заняться проверкой деятельности ПАО "Ростелеком"
    
 - По возмещению НДС документов по большей части организаций не будет представлено, ибо платформу на которой они эти документы крутят они закупили у буржуинской мелкомягкой фирмы, а оно ужасть какое глюкавое.
    
 - Кто еще не в курсе, эти крохоборы (нищеброды) за документы установили таксу в 75 целковых по почте России, и 25р электронно, вот уроды...
    
- А кто не отключил услугу у ПАО МТС - получат такую же сюрпризу!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением
				
сегодня, 12:14

				

				В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением 
								

					
	 Полиция разбирается в обстоятельствах потасовки
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3327						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	
	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(9)
													
    
						
    • 
						
  • 
							12890						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4157						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9903						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9829						
    •