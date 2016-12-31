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сегодня, 15:46
В Иванове пассажирку, упавшую в троллейбусе, госпитализировали в шоке 3-й степени
И вновь в областном центре – ДТП с участием общественного транспорта. На этот раз пострадала 66-летняя пассажирка троллейбуса.31 января около 10.20 на проспекте Ленина водитель троллейбуса так резко притормозил, что одна из пассажирок упала на пол салона. Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, пострадавшую с закрытым повреждением органов брюшной полости, в шоке 3-й степени доставили в 1-ю городскую больницу.
ключевые слова: ДТП троллейбус пассажир
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- В 10:20 на пр. Ленина троллейбусу в пробке до какой скорости нужно разогнаться чтоб человек смог от поручня оторваться и улететь на пол в конец салона и приложиться брюхом об заднюю стенку?!
- Не держалась за поручень!
- То есть не соблюдала требования к пассажирам правил перевозки оных,
- то есть ВИНОВНА САМА!
Или есть фиксация, о том, что троллейбус был разогнан до 88миль в час и ушёл в 5-е измерение, при этом пассажир не смог удержаться за поручень и улетел в прошлое? - Думаю НЕТ!
- тогда какой спрос с водителя?!
- тетку лечить касторкой и валерьянкой за её счет! Однозначно!
Надоели дебильные комментарии. У нас в Иванове сплошные заторы из-за легковушек и маршруток.