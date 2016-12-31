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Новости

сегодня, 15:46

В Иванове пассажирку, упавшую в троллейбусе, госпитализировали в шоке 3-й степени


И вновь в областном центре – ДТП с участием общественного транспорта. На этот раз пострадала 66-летняя пассажирка троллейбуса.

31 января около 10.20 на проспекте Ленина водитель троллейбуса так резко притормозил, что одна из пассажирок упала на пол салона. Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, пострадавшую с закрытым повреждением органов брюшной полости, в шоке 3-й степени доставили в 1-ю городскую больницу.

ключевые слова: ДТП троллейбус пассажир
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Комментарии (19)

	


	

	

		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 15:58
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это на что же надо было упасть, чтоб повреждение внутренних органов получить? :) Ткани организьма совсем в прискорбном состоянии? :) Немного и надо, чтоб по швам разойтись? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вета  Громова								
							
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  • сегодня, 16:02
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    • 
										+1
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							Ну наконец-то! Вахтангушка, где же ты был? Я так ждала тебя и скучала, а ты целый день пропадал и обо мне даже не думал ((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 16:08
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    • 
										-1
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							А смысл о таком заморачиваться? :) У меня такого добра невменяемого под боком - складывать некуда. :) Давно на них забил, благо повадки у них у всех шаблонные. :) Я вон пост выше из личных наблюдений за посетителями притона в подъезде написал - глумят, падают. :) А потом у содержателей притона опять проблема - куда труп девать? :) Достали уже всех и их просто посылают - пущай лежит себе по месту подыхания. :) Этим тут уже никого не удивишь. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вета  Громова								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ты, Вахтагушка, великолепен! Каждое твое слово - шедевр и достойно занесению в книгу высказываний  гениальных людей! Ты, главное, побольше говори, чтобы было чему поучиться! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • сегодня, 16:25
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    • 
										-1
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							Кажется у нас в категории: Кому за 30, образовывается новая пара. :))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 19:48
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    • 
										0
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							Да ни на что, а за сколько ? - Сколько данный субъект женского пенсионного полу получил бабла от деятелей саботирующих общественный транспорт.
    
 - В 10:20 на пр. Ленина троллейбусу в пробке до какой скорости нужно разогнаться чтоб человек смог от поручня оторваться и улететь на пол в конец салона и приложиться брюхом об заднюю стенку?!
    
 - Не держалась за поручень!
    
 - То есть не соблюдала требования к пассажирам правил перевозки оных,
    
 - то есть ВИНОВНА САМА!
    
Или есть фиксация, о том, что троллейбус был разогнан до 88миль в час и ушёл в 5-е измерение, при этом пассажир не смог удержаться за поручень и улетел в прошлое? - Думаю НЕТ!
    
 - тогда какой спрос с водителя?!
    
- тетку лечить касторкой и валерьянкой за её счет! Однозначно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fanat								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не надо так, Вас наверное тоже женщина родила. Женщины после 50 хрупче фарфоровых ваз с каждым годом становятся, остеопороз, остеохондроз, опущение органов и тд. В беременность отдают все, что есть плоду для развития. Не глумитесь! Не по мужски. Про мать свою не забывайте, жалейте старость!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 35 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Т.е. находится вне условий стационара в состоянии, представляющем угрозу для собственного здоровья? Я вас правильно понял?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fanat								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я бы тебя не так уронил, болезный.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Водебитель								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Эх, не долго троллейбусам осталось. Хорошо за них взялись. Даже народный БАРС туда же.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всегда говорил, что эти троллейбусы давно пора ликвидировать. Надоели! У нас в Кохме сплошные заторы из-за них.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кыш, ущербный! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Илларион Мультиков								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А на чём будет ездить мать с ребёнком в коляске?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							как будто у нас только матери с колясками.НАчем просто  обычный народ будет ездить?)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да да у тебя во всем троллейбусы заторы создают. А то что за ним в ряд 6 маршруток и 2 ПАЗа едут .Они не помеха.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вета  Громова								
							
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  • сегодня, 17:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да, правильно в народе говорят - хорошего человека Макаром не назовут )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									прохожий37/2014								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В 70-80-е годы троллейбусы в Кохме были? Заторы были?
    
Надоели дебильные комментарии. У нас в Иванове сплошные заторы из-за легковушек и маршруток.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Уверен на  100 процентов в это время троллейбусы ходят не полные.Наверное зашла поставила сумку на сиденье и стояла,вместо того чтобы сесть и сидеть спокойно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									332211								
							
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  • сегодня, 16:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Явно либо ПАЗ, либо маршрутка подрезала. Развелось их как тараканов, все за пассажирами гоняют, на работу выходят как на охоту. Но уберут именно ни в чём не повинный троллейбус. Гробят муниципальный транспорт. Первым убили муниципальный автобус, которому ни рельсы, ни контактная сеть не нужна, наводнили город этой гадостью, а она уже дальше вместе с городским руководством убивает что осталось. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением
				
сегодня, 12:14

				

				В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением 
								

					
	 Полиция разбирается в обстоятельствах потасовки
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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