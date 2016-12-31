В Иванове пассажирку, упавшую в троллейбусе, госпитализировали в шоке 3-й степени





И вновь в областном центре – ДТП с участием общественного транспорта. На этот раз пострадала 66-летняя пассажирка троллейбуса.

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31 января около 10.20 на проспекте Ленина водитель троллейбуса так резко притормозил, что одна из пассажирок упала на пол салона. Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, пострадавшую с закрытым повреждением органов брюшной полости, в шоке 3-й степени доставили в 1-ю городскую больницу.