Новости
Заспиртованную выхухоль из Ивановской области смогли «оживить» в Дарвиновском музее
Через 43 года - ФОТО
В Государственном Дарвиновском музее открывается выставка, посвященная 110-летию музея «Десять лет второго века». На ней в ряду других уникальных и ценных экспонатов впервые будет выставлено чучело русской выхухоли, привезенной в музей из Клязьминского заказника (Ивановская область) в 1974 году. Еще тогда зверек был заспиртован.
Совсем недавно благодаря новым технологиям таксидермист музея Валентина Кубанина смогла «оживить» ивановскую выхухоль, сделав из заспиртованной тушки уникальное чучело, выполненное с высочайшей точностью и вниманием к деталям. Дело в том, что из заспиртованного материала чучела получаются плохо, шкурка дубеет и плохо тянется. Поэтому выхухоль была оставлена в спирту аж на целых 43 года. Зато теперь чучело этого редчайшего млекопитающего сможет увидеть любой посетитель Дарвиновского музея.Фото: Государственный Дарвиновский музей (г. Москва)
- оцените новость:
-
(0)
- 1378
- 1
Комментарии (1)
-
- Водебительсегодня, 15:41Отлично, теперь за будущее России и детей не стоит переживать.
Новость дня
-
(1)
- 247
-
(2)
- 3334
-
(0)
- 1957
-
(0)
- 4768
-
(9)
- 12890
-
(2)
- 3995
-
(3)
- 4157
-
(0)
- 3308
-
(0)
- 9903
-
(2)
- 9829