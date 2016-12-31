Заспиртованную выхухоль из Ивановской области смогли «оживить» в Дарвиновском музее

Через 43 года - ФОТО





В Государственном Дарвиновском музее открывается выставка, посвященная 110-летию музея «Десять лет второго века». На ней в ряду других уникальных и ценных экспонатов впервые будет выставлено чучело русской выхухоли, привезенной в музей из Клязьминского заказника (Ивановская область) в 1974 году. Еще тогда зверек был заспиртован.

Совсем недавно благодаря новым технологиям таксидермист музея Валентина Кубанина смогла «оживить» ивановскую выхухоль, сделав из заспиртованной тушки уникальное чучело, выполненное с высочайшей точностью и вниманием к деталям. Дело в том, что из заспиртованного материала чучела получаются плохо, шкурка дубеет и плохо тянется. Поэтому выхухоль была оставлена в спирту аж на целых 43 года. Зато теперь чучело этого редчайшего млекопитающего сможет увидеть любой посетитель Дарвиновского музея.

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Фото: Государственный Дарвиновский музей (г. Москва)