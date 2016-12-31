В Иванове пройдет антираковый флешмоб





4 февраля с 12:00 до 12:30 в атриуме торгового центра «Серебряный город» состоится флешмоб, посвященный борьбе против рака. Участники акции представят танцевальный номер, будут раздаваться буклеты. Также состоится демонстрация видеороликов по ранней диагностике рака.

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Всемирный день борьбы против рака отмечаемая ежегодно 4 февраля. Дата провозглашена «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями» (Международный союз против рака) (UICC).