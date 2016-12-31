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Новости

сегодня, 14:42

В Иванове пройдет антираковый флешмоб


4 февраля с 12:00 до 12:30 в атриуме торгового центра «Серебряный город» состоится флешмоб, посвященный борьбе против рака. Участники акции представят танцевальный номер, будут раздаваться буклеты. Также состоится демонстрация видеороликов по ранней диагностике рака.

Всемирный день борьбы против рака отмечаемая ежегодно 4 февраля. Дата провозглашена «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями» (Международный союз против рака) (UICC).

ключевые слова: рак борьба флэшмоб
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Серг34								
							
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  • сегодня, 15:32
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							Лучше врачам-онкологам зарплату прибавьте, да количество ставок для таких врачей увеличьте. Потому как "танцевальный номер" тут мало поможет...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Водебитель								
							
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  • сегодня, 15:38
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							Прибавка зарплаты не повысит качество лечения, а повысит качество мамкиных бездарей после медакадемии, устроенных на работу по блату. Пример - участковые.
    
Качество лечения повысит только талантливый отбор и объективное определение лучших с обеспечением достойной зарплаты. Но это такие же сказки, как коммунизм.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Водебитель								
							
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  • сегодня, 15:39
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							*количество мамкиных бездарей								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									norita								
							
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  • сегодня, 18:00
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							ну все, теперь точно рак победим! ура, товарищи! ударим флешмобом по раковым опухолям! 
    
  Ранняя диагностика? О чем вы, господа? Знакомого  врачи год от язвы желудка лечили, а оказалось - рак поджелучной								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Не догадались спеть - Эх рак-рачек!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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