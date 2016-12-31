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сегодня, 14:42
В Иванове пройдет антираковый флешмоб
4 февраля с 12:00 до 12:30 в атриуме торгового центра «Серебряный город» состоится флешмоб, посвященный борьбе против рака. Участники акции представят танцевальный номер, будут раздаваться буклеты. Также состоится демонстрация видеороликов по ранней диагностике рака.Всемирный день борьбы против рака отмечаемая ежегодно 4 февраля. Дата провозглашена «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями» (Международный союз против рака) (UICC).
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