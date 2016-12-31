Двое кинешемцев, в том числе подросток, угнали две машины

Оба угонщика уже имеют судимости





В Кинешме возбуждены два уголовных дела по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору».

Преступления были совершены вечером 18 января. Двое молодых людей, в том числе 17 летний парень, угнали один автомобиль – покатались, бросили. А затем второй, на котором тоже недолго поездили.

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Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, оба задержанных имеют судимости за совершение преступлений против собственности.