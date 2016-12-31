В Ивановской области почти 330 тысяч пенсионеров получили единовременную выплату

На это было направлено порядка 1 млрд. 648 млн. рублей





В регионе завершилась кампания по доставке единовременных выплат – по 5 тысяч рублей. 174 023 пенсионерам, обслуживающимся в кредитных учреждениях, деньги перечислены на банковские счета. 154 042 пенсионерам единовременную выплату в соответствии с графиком доставляла почта. Кроме того, чуть более 1600 выплат перечислено на счета стационарных и исправительных учреждений.

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Таким образом, в ивановской области на финансирование единовременных выплат направлено порядка 1 млрд. 648 млн. рублей. Такие данные приводит пресс-служба регионального отделений Пенсионного Фонда России.