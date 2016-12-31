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сегодня, 14:06
В Ивановской области пенсионерка отдала за свадебный билет 5 тысяч рублей
Полиция разыскивает мошенниц
Жертвой аферисток стала 79-летняя жительница села Буньково Ивановского района. К ней в дом пришли две неизвестные женщины и, войдя в доверие к пожилой женщине, попросили ее разменять пятитысячную купюру. Бабушка в просьбе не отказала, а вскоре после ухода аферисток, внимательно рассмотрев оставленную ей банкноту, обнаружила, что купюра поддельная и является так называемым «билетом свадебного банка» (свадебным билетом – купюрой, напоминающей реальные банкноты – используются в свадебных конкурсах).
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает преступниц, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: мошенничество пенсионерка полиция
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