В Ивановской области пенсионерка отдала за свадебный билет 5 тысяч рублей

Полиция разыскивает мошенниц





Жертвой аферисток стала 79-летняя жительница села Буньково Ивановского района. К ней в дом пришли две неизвестные женщины и, войдя в доверие к пожилой женщине, попросили ее разменять пятитысячную купюру. Бабушка в просьбе не отказала, а вскоре после ухода аферисток, внимательно рассмотрев оставленную ей банкноту, обнаружила, что купюра поддельная и является так называемым «билетом свадебного банка» (свадебным билетом – купюрой, напоминающей реальные банкноты – используются в свадебных конкурсах).

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает преступниц, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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