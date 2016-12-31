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Вадим Евсеев стал новым главным тренером ивановского «Текстильщика»
Об этом сегодня официально объявил президент футбольного клуба «Текстильщик» Сергей Зобнин.
Он отметил, что Вадим Евсеев в прошлом был отличным игроком, проявил себя в сборной России. «Он уже работал в Иванове в тренерском штабе Дмитрия Парфенова, поэтому имеет представление об ивановском клубе и о нашем футболе. Вадим Евсеев также прошел школу Гаджи Гаджиева, когда работал у него помощником в пермском Амкаре», – рассказал президент «Текстильщика».
Сегодня команда собралась в полном составе после отпуска и начала тренировки в манеже футбольного комплекса «Локомотив». «Клуб планирует два южных сбора, где «Текстильщик» войдет в ритм и сыграет стыковые матчи. На данный момент решается вопрос, где будут проходить сборы», – сообщил пресс-атташе «Текстильщика Артем Садовников.
Для справки:
Вадим Евсеев – экс-игрок сборной России и футбольных клубов «Сатурн», «Спартак», «Локомотив», имеет звание мастера спорта международного класса. Шестикратный чемпион России по футболу.Фото: пресс-служба правительства Ивановской области
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Комментарии (3)
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- Вета Громовасегодня, 13:38Теперь будет кому сказать "@уй вам!" )))
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- РЕМАРКасегодня, 13:53,,,,– рассказал президент «Тектильщика»." - даже название ФК не в состоянии без ошибок написать,НЕУЧИ!
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- Энгельссегодня, 13:55На Владимир йух положим!
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