Житель Ивановской области пытался дать взятку полицейскому за уничтожение протокола

Возбуждено уголовное дело

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В ивановской области возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки. В Родниках за административное правонарушение был задержан 45-летний водитель. В полицейском участке на него был составлен протокол. Однако, пытаясь избежать ответственности и получить назад задержанный автомобиль, мужчина предложил полицейскому в качестве взятки 20 тысяч рублей. За эту сумму правонарушитель просил уничтожить составленный на него административный протокол. Сотрудник полиции от получения денежных средств отказался, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.Противоправная деятельность злоумышленника была выявлена и задокументирована сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области. Расследование по уголовным делам продолжается.