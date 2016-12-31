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сегодня, 13:19
Житель Ивановской области пытался дать взятку полицейскому за уничтожение протокола
Возбуждено уголовное дело
В ивановской области возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки. В Родниках за административное правонарушение был задержан 45-летний водитель. В полицейском участке на него был составлен протокол. Однако, пытаясь избежать ответственности и получить назад задержанный автомобиль, мужчина предложил полицейскому в качестве взятки 20 тысяч рублей. За эту сумму правонарушитель просил уничтожить составленный на него административный протокол. Сотрудник полиции от получения денежных средств отказался, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Противоправная деятельность злоумышленника была выявлена и задокументирована сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области. Расследование по уголовным делам продолжается.
ключевые слова: правонарушение полиция взятка покушение следствие
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