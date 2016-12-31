В ивановской мэрии обсудят вопросы изменения порядка начисления платы за коммунальные ресурсы





Управление ЖКХ ивановской администрации приглашает председателей ТСЖ, ЖСК и других специализированных кооперативов принять участие в совещании с участием Ивгосжилинспекции. Совещание будет посвящено вопросам изменения с 1 января 2017 года действующего законодательства по порядку начисления платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды и платы за содержание жилых помещений.

Совещание состоится 3 февраля в 13.00 в актовом зале горадминистрации (г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 221).

поделиться ссылкой:

