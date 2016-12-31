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сегодня, 13:06
В ивановской мэрии обсудят вопросы изменения порядка начисления платы за коммунальные ресурсы
Управление ЖКХ ивановской администрации приглашает председателей ТСЖ, ЖСК и других специализированных кооперативов принять участие в совещании с участием Ивгосжилинспекции. Совещание будет посвящено вопросам изменения с 1 января 2017 года действующего законодательства по порядку начисления платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды и платы за содержание жилых помещений.
Совещание состоится 3 февраля в 13.00 в актовом зале горадминистрации (г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 221).
ключевые слова: ЖКХ коммунальные ресурсы ОДН плата
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