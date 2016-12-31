Ивановцев приглашают к участию в сказочном эксперименте





3 февраля в ивановской филармонии состоится показ спектакля «Трусохвостик: сказочный эксперимент от Молодёжного филармонического театра».

Режиссер-постановщик спектакля – артист, лауреат премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Иванова» Евгений Семёнов, балетмейстер – солистка балета Ивановского музыкального театра Анастасия Кузнецова, руководитель по вокалу – Евгения Ансерова, художественный руководитель – концертмейстер, лауреат премии Губернатора Ивановской области Валерия Сабурова.

В сказочном эксперименте смогут принять участие все желающие. Вместе с артистами Молодёжного филармонического театра эстрады они будут петь и танцевать.

Начало спектакля – в 18.00.

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