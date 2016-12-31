Прирост страховых пенсий в Ивановской области 1 февраля составил 450 рублей





В региональном отделении пенсионного фонда РФ сообщили о росте размера страховых пенсий. Прирост составил 5,4%, средний размер - 12 880 рублей. В апреле предполагается еще одно увеличение - на 0,4%. Речь идет только о неработающих пенсионерах. Индексацию для работающих будут просчитывать на август 2017 года.

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