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сегодня, 12:32
Прирост страховых пенсий в Ивановской области 1 февраля составил 450 рублей
В региональном отделении пенсионного фонда РФ сообщили о росте размера страховых пенсий. Прирост составил 5,4%, средний размер - 12 880 рублей. В апреле предполагается еще одно увеличение - на 0,4%. Речь идет только о неработающих пенсионерах. Индексацию для работающих будут просчитывать на август 2017 года.
ключевые слова: ПФР пенсионеры пенсия
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Комментарии (2)
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- макссссегодня, 12:34а какая прибавка к реальным выплатам? 4 рубля?)))
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- Сан Санычсегодня, 14:47У моей матери пенсия 7977руб. хотя имеет стаж почти пол века,не знаю откуда они берут ТАКИЕ средние пенсии.
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