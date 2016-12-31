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Новости

сегодня, 12:14

В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением

Полиция разбирается в обстоятельствах потасовки


В полицию поступило сообщение от водителя автобуса, следовавшего из Московской области в Вичугу. Мужчина сообщил, что в его салоне происходит драка, и одному из ее участников порезали ногу.

Полицейские установили, что автобус вез с очередной вахты рабочих с одного из подмосковных заводов. Между двумя подвыпившими пассажирами произошел конфликт, в результате которого 36-летний мужчина стал запугивать другого перочинным ножом. По словам мужчины, в отношении которого поступали угрозы, он во время движения автобуса потерял равновесие и случайно наткнулся на выставленный нож. Медики диагностировали у него резаную рану ноги.

«В настоящее время по факту криминального происшествия полицейские проводят проверку. Выяснилось, что участники конфликта ранее уже попадали в поле зрения сотрудников полиции и оба привлекались к уголовной ответственности за угрозы убийством», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: автобус пассажиры драка ранение полиция
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									Роскошь								
							
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  • сегодня, 12:30
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							Ох, уж эти вичугские вахтовики!) Ехала с ними раз в Москву на рейсовом микроавтобусе. Один до такой степени опился, что в районе Золотниковской Пустыни достал писун и пописал по полной программе в салон и снова спать лег) Все сумки пассажиров "плавали", вонь невыносимая. А главное в штаны не стал писать) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									РЕМАРКа								
							
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  • сегодня, 12:40
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							"Культурный Вичужанин" Вам попался)))
    
Что же другие пассажиры и водитель его штанами салон не вытерли да в лес не выкинули проветриться?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Роскошь								
							
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  • сегодня, 12:49
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							Так до Суздаля нюхали, часть "под наркозом" спала. Потом люк открыли. В Лакинске водитель тряпку дал ему и он растер по салону мочу))) Кстати, "Культурный вичужанин" божился, что впервые))) Не поверили) Уж больно профессионально делал) Опыт не пропьешь)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 15:53
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							Всё, как заказывали - между остановочными пунктами если водитель и остановится, то только за денежку. :) Запрещено. :) Нефиг было орать - "А что останавливаются где попало?". Памперсы вам в помощь. :) Ну и противогаз, кудаж без него. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вета  Громова								
							
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  • сегодня, 16:05
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							Вахтангушка! Ты, как всегда, бесподобен! Обожаю тебя! Ты мой кумир и моя страсть!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Роскошь								
							
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  • сегодня, 16:20
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							Вахтанг, он не просился даже. В стельку пьяный был) и пивко посасывал. Потом заснул. Проснулся, одел обувь - знал, что сыро будет (до этого снимал их) и стал копошиться в штанишках... )))) и надул. Сам сухой!) а все плавают)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 16:38
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							Видать, постоянный клиент, раньше просился и бестолку. :) Этому приколу сто лет в обед - почему медленный и дорогой паровоз на Москву до сих пор и жив - там туалеты есть. :) Неопланы и иже с ними тоже неплохо себя чувствуют, ежели не убиты - биотуалет у второй двери, у лестницы наверх, у них штатно конструкцией предусмотрен. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • сегодня, 13:00
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							ехали ехали и приехали. Но отвечать разумеется будет тот что с оружием, незачем размахивать было.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Илларион Мультиков								
							
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  • сегодня, 16:16
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							Быдло 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • сегодня, 16:41
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							Русское народное быдло. Позор нации((((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением
				
сегодня, 12:14

				

				В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением 
								

					
	 Полиция разбирается в обстоятельствах потасовки
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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