Новости
В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением
Полиция разбирается в обстоятельствах потасовки
В полицию поступило сообщение от водителя автобуса, следовавшего из Московской области в Вичугу. Мужчина сообщил, что в его салоне происходит драка, и одному из ее участников порезали ногу.
Полицейские установили, что автобус вез с очередной вахты рабочих с одного из подмосковных заводов. Между двумя подвыпившими пассажирами произошел конфликт, в результате которого 36-летний мужчина стал запугивать другого перочинным ножом. По словам мужчины, в отношении которого поступали угрозы, он во время движения автобуса потерял равновесие и случайно наткнулся на выставленный нож. Медики диагностировали у него резаную рану ноги.
«В настоящее время по факту криминального происшествия полицейские проводят проверку. Выяснилось, что участники конфликта ранее уже попадали в поле зрения сотрудников полиции и оба привлекались к уголовной ответственности за угрозы убийством», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(2)
- 3324
- 10
Комментарии (10)
Новость дня
-
(1)
- 229
-
(2)
- 3326
-
(0)
- 1955
-
(0)
- 4766
-
(9)
- 12890
-
(2)
- 3995
-
(3)
- 4157
-
(0)
- 3308
-
(0)
- 9903
-
(2)
- 9829
Что же другие пассажиры и водитель его штанами салон не вытерли да в лес не выкинули проветриться?