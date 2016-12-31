В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением

Полиция разбирается в обстоятельствах потасовки





В полицию поступило сообщение от водителя автобуса, следовавшего из Московской области в Вичугу. Мужчина сообщил, что в его салоне происходит драка, и одному из ее участников порезали ногу.

Полицейские установили, что автобус вез с очередной вахты рабочих с одного из подмосковных заводов. Между двумя подвыпившими пассажирами произошел конфликт, в результате которого 36-летний мужчина стал запугивать другого перочинным ножом. По словам мужчины, в отношении которого поступали угрозы, он во время движения автобуса потерял равновесие и случайно наткнулся на выставленный нож. Медики диагностировали у него резаную рану ноги.

«В настоящее время по факту криминального происшествия полицейские проводят проверку. Выяснилось, что участники конфликта ранее уже попадали в поле зрения сотрудников полиции и оба привлекались к уголовной ответственности за угрозы убийством», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

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