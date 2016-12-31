Ивановец выиграл мировой чемпионат по брейк-дансу

ФОТО





В минувшие выходные в Праге состоялся The Legits Blast Winter Festival – большой фестиваль музыки и танца. В рамках фестиваля проводился мировой баттл команд «REP YOUR CREW». Участники - 74 команды со всего мира, в том числе представители США, Португалии, России.

После отборочного тура выбрали 8 сильнейших составов в основную часть мероприятия. В 1/4 «наши» победили команду из Португалии, в полуфинале - очень сильную сборную Польши, и вышли в финал с командой из Великобритании.

В ходе напряженной танцевальной битвы победу одержала сборная России, в составе которой выступал представитель ивановской команды I town family Арсен Аракелян.

поделиться ссылкой:

