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сегодня, 12:02
Ивановец выиграл мировой чемпионат по брейк-дансу
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В минувшие выходные в Праге состоялся The Legits Blast Winter Festival – большой фестиваль музыки и танца. В рамках фестиваля проводился мировой баттл команд «REP YOUR CREW». Участники - 74 команды со всего мира, в том числе представители США, Португалии, России.
После отборочного тура выбрали 8 сильнейших составов в основную часть мероприятия. В 1/4 «наши» победили команду из Португалии, в полуфинале - очень сильную сборную Польши, и вышли в финал с командой из Великобритании.
В ходе напряженной танцевальной битвы победу одержала сборная России, в составе которой выступал представитель ивановской команды I town family Арсен Аракелян.
ключевые слова: танцы брейк-данс фестиваль чемпионат
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