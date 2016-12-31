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сегодня, 09:34В Ивановской области из-за отвалившегося колеса автобус с 16 рабочими вылетел с трассы в лес
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Список 13 пострадавших в ДТП с автобусом, ехавшим на ивановскую кондитерскую фабрику
Уточненные данные и ВИДЕО
Как мы сообщали ранее. Сегодня около 06.30 на 38-м километре автодороги Иваново-Родники произошла авария с участием общественного транспорта. «Форд Транзит», который вез 16 рабочих в Иваново на кондитерскую фабрику, на ходу отвалилось заднее левое колесо. Водитель потерял управление, микроавтобус вылетел на встречку, потом на обочину, машину закрутило и выкинуло в лес. Отвалившееся колесо врезалось в легковушку «Киа Рио».
Информация о пострадавших постоянно менялась. И вот только что в региональном УГИБДД нам сообщили последние, уточненные данные по ним. Пострадавших на эту минуту – 13 человек. Все – пассажиры автобуса. Публикуем их список.
1. Женщина 1963 г.р. с ушибом грудной клетки госпитализирована в Вичугскую ЦРБ
2. Женщина 1966 г.р. с ушибом грудной клетки от госпитализации отказалась
3. Женщина 1976 г.р. подозрение на перелом ребра от госпитализации отказалась
4. Женщина 1965 г.р. с ушибом грудной клетки, с закрытым переломом лонной кости госпитализирована в Вичугскую ЦРБ
5. Женщина 1981 г.р. с ушибом грудной клетки от госпитализации отказалась
6. Женщина 1967 г.р. с травмами головы, ушибом шейного отдела позвоночника госпитализирована в Вичугскую ЦРБ
7. Женщина 1995 г.р. с ушибом грудной клетки от госпитализации отказалась
8. Женщина 1966 г.р. с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей лица доставлена в Родниковскую ЦРБ
9. Женщина 1976 г.р. с ушибом грудной клетки доставлены в Родниковскую ЦРБ
10. Женщина 1971 г.р. с травмой головы, ушибом шейного отдела позвоночника доставлена в Родниковскую ЦРБ
11. Женщина 1961 г.р. с ушибом мягких тканей лица доставлена в Родниковскую ЦРБ
12. Женщина 1963 г.р. с ушибом шейного отдела позвоночника доставлена в Родниковскую ЦРБ
13. Женщина 1966 г.р. с травмой головы, ушибом мягких тканей лица доставлена в Родниковскую ЦРБВодитель микроавтобуса не пострадал.
Видео предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Ивановской области
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И люди за такую "работу" зарплату получают!!! Не журналистика,а детский сад какой-то. Давайте через час Фамилии опубликуйте,через два-Имена,к вечеру - Отчества. Так,глядишь и рабочий день закончится!
- Держитесь! (с) М.Д.А.
- И всего Вам...