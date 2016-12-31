Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:57

Список 13 пострадавших в ДТП с автобусом, ехавшим на ивановскую кондитерскую фабрику

Уточненные данные и ВИДЕО


Как мы сообщали ранее. Сегодня около 06.30 на 38-м километре автодороги Иваново-Родники произошла авария с участием общественного транспорта. «Форд Транзит», который вез 16 рабочих в Иваново на кондитерскую фабрику, на ходу отвалилось заднее левое колесо. Водитель потерял управление, микроавтобус вылетел на встречку, потом на обочину, машину закрутило и выкинуло в лес. Отвалившееся колесо врезалось в легковушку «Киа Рио».

Информация о пострадавших постоянно менялась. И вот только что в региональном УГИБДД нам сообщили последние, уточненные данные по ним. Пострадавших на эту минуту – 13 человек. Все – пассажиры автобуса. Публикуем их список.

1. Женщина 1963 г.р. с ушибом грудной клетки госпитализирована в Вичугскую ЦРБ

2. Женщина 1966 г.р. с ушибом грудной клетки от госпитализации отказалась

3. Женщина 1976 г.р. подозрение на перелом ребра от госпитализации отказалась

4. Женщина 1965 г.р. с ушибом грудной клетки, с закрытым переломом лонной кости госпитализирована в Вичугскую ЦРБ

5. Женщина 1981 г.р. с ушибом грудной клетки от госпитализации отказалась

6. Женщина 1967 г.р. с травмами головы, ушибом шейного отдела позвоночника госпитализирована в Вичугскую ЦРБ

7. Женщина 1995 г.р. с ушибом грудной клетки от госпитализации отказалась

8. Женщина 1966 г.р. с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей лица доставлена в Родниковскую ЦРБ

9. Женщина 1976 г.р. с ушибом грудной клетки доставлены в Родниковскую ЦРБ

10. Женщина 1971 г.р. с травмой головы, ушибом шейного отдела позвоночника доставлена в Родниковскую ЦРБ

11. Женщина 1961 г.р. с ушибом мягких тканей лица доставлена в Родниковскую ЦРБ

12. Женщина 1963 г.р. с ушибом шейного отдела позвоночника доставлена в Родниковскую ЦРБ

13. Женщина 1966 г.р. с травмой головы, ушибом мягких тканей лица доставлена в Родниковскую ЦРБ

Водитель микроавтобуса не пострадал.

Видео предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Ивановской области


ключевые слова: ДТП автобус пострадавшие
  • оцените новость:
  • (1)
  • 2561
  • 3







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Очень "информативный" список. Содержит лишь информацию на половую принадлежность и год выпуска )) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а мой коммент убрали = на ту же юмористическую тему "Информативности"
    
И люди за такую "работу" зарплату получают!!! Не журналистика,а детский сад какой-то. Давайте через час Фамилии опубликуйте,через два-Имена,к вечеру - Отчества. Так,глядишь и рабочий день закончится!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Трупов нет?! - И это хорошо! - Держаться нужно! - Дима же советовал!
    
  - Держитесь! (с) М.Д.А. 
    
 - И всего Вам...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением
				
сегодня, 12:14

				

				В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением 
								

					
	 Полиция разбирается в обстоятельствах потасовки
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3331						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	
	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(9)
													
    
						
    • 
						
  • 
							12890						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4157						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9903						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9829						
    •