Список 13 пострадавших в ДТП с автобусом, ехавшим на ивановскую кондитерскую фабрику

Уточненные данные и ВИДЕО







Как мы сообщали ранее. Сегодня около 06.30 на 38-м километре автодороги Иваново-Родники произошла авария с участием общественного транспорта. «Форд Транзит», который вез 16 рабочих в Иваново на кондитерскую фабрику, на ходу отвалилось заднее левое колесо. Водитель потерял управление, микроавтобус вылетел на встречку, потом на обочину, машину закрутило и выкинуло в лес. Отвалившееся колесо врезалось в легковушку «Киа Рио».

Информация о пострадавших постоянно менялась. И вот только что в региональном УГИБДД нам сообщили последние, уточненные данные по ним. Пострадавших на эту минуту – 13 человек. Все – пассажиры автобуса. Публикуем их список.

1. Женщина 1963 г.р. с ушибом грудной клетки госпитализирована в Вичугскую ЦРБ

2. Женщина 1966 г.р. с ушибом грудной клетки от госпитализации отказалась

3. Женщина 1976 г.р. подозрение на перелом ребра от госпитализации отказалась

4. Женщина 1965 г.р. с ушибом грудной клетки, с закрытым переломом лонной кости госпитализирована в Вичугскую ЦРБ

5. Женщина 1981 г.р. с ушибом грудной клетки от госпитализации отказалась

6. Женщина 1967 г.р. с травмами головы, ушибом шейного отдела позвоночника госпитализирована в Вичугскую ЦРБ

7. Женщина 1995 г.р. с ушибом грудной клетки от госпитализации отказалась

8. Женщина 1966 г.р. с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей лица доставлена в Родниковскую ЦРБ

9. Женщина 1976 г.р. с ушибом грудной клетки доставлены в Родниковскую ЦРБ

10. Женщина 1971 г.р. с травмой головы, ушибом шейного отдела позвоночника доставлена в Родниковскую ЦРБ

11. Женщина 1961 г.р. с ушибом мягких тканей лица доставлена в Родниковскую ЦРБ

12. Женщина 1963 г.р. с ушибом шейного отдела позвоночника доставлена в Родниковскую ЦРБ

13. Женщина 1966 г.р. с травмой головы, ушибом мягких тканей лица доставлена в Родниковскую ЦРБ

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Водитель микроавтобуса не пострадал.Видео предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Ивановской области