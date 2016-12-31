Новости
сегодня, 11:46
В Иванове у женщины на остановке похитили сумку
Полиция разыскивает преступника
В полицию с заявлением о краже обратилась 31-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала полицейским, что на остановке общественного транспорта на проспекте Текстильщиков у нее похитили сумку с мобильным телефоном, оставленную на время без присмотра.
Сейчас оперативники разыскивают преступника, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(0)
- 1421
- 2
Комментарии (2)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- макссссегодня, 12:36нефиг лицом щелкать
-
- Коренной Кохомчанинсегодня, 12:45Как уж она без мобильного телефона на время осталась? ))
Новость дня
14 минут назадСмертельно опасная игра школьников «Беги или умри!» добралась и до Иванова?
ВИДЕО
-
(1)
- 220
сегодня, 12:14В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением
Полиция разбирается в обстоятельствах потасовки
-
(2)
- 3324
сегодня, 10:40В этом году в Ивановской области начнут строить сразу две школы
-
(0)
- 1954
сегодня, 09:34В Ивановской области из-за отвалившегося колеса автобус с 16 рабочими вылетел с трассы в лес
13 пострадавших - ФОТО
-
(0)
- 4766
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(9)
- 12890
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(2)
- 3995
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 4157
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3308
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9903
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9829