В Иванове у женщины на остановке похитили сумку

Полиция разыскивает преступника





В полицию с заявлением о краже обратилась 31-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала полицейским, что на остановке общественного транспорта на проспекте Текстильщиков у нее похитили сумку с мобильным телефоном, оставленную на время без присмотра.

Сейчас оперативники разыскивают преступника, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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