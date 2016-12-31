Житель Вичугского района покалечил парня из соседней деревни металлической трубой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела





Преступление было совершено в деревне Скалинка Вичугского района. 28-летний местный житель отдыхал в компании друзей и знакомых. Молодые люди распивали спиртные напитки и жарили шашлыки. С ними находился и 27-летний житель соседней деревни – Сошники.

Во время застолья между собутыльниками вспыхнула ссора. В разгар конфликта гость схватил металлическую трубу и избил 28-летнего потерпевшего. С переломом руки тот обратился в травмпункт и с заявлением в полицию.

В настоящее время подозреваемый в нанесении телесных повреждений задержан. Ранее он был судим за кражи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по ивановской области.

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