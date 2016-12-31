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«БАРС» стал региональным общедоступным телеканалом
Такое решение приняла Федеральная конкурсная комиссия
Решением Федеральной конкурсной комиссии телеканал «Барс плюс» единогласно избран обязательным общедоступным телеканалом Ивановской области.
Так называемый «Закон о 21-й кнопке» Президент подписал летом прошлого года. В каждом регионе операторы кабельных сетей в обязательном порядке должны включить в сетку вещания определенный местный телеканал. Чтобы стать этим «обязательным общедоступным» каналом, нужно было не только пройти необходимые конкурсные процедуры, но и обойти конкурентов.
Он должен быть выбран из числа каналов, осуществляющих трансляцию не менее 75% национальной продукции CМИ и вещающих на территории проживания не менее 50% населения соответствующего региона.
Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию определила обязательным общедоступным региональным телеканалом «Барс плюс».
Теперь канал «Барс плюс» все операторы кабельных сетей региона обязательно должны включить в сетку вещания на 21-й кнопке.
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- А?! - Что?! - Как аналоговое?! Его же еще в 2012году закрыть хотели!
2017год уже!