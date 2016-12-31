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Новости

сегодня, 11:19

«БАРС» стал региональным общедоступным телеканалом

Такое решение приняла Федеральная конкурсная комиссия


Решением Федеральной конкурсной комиссии телеканал «Барс плюс» единогласно избран обязательным общедоступным телеканалом Ивановской области.

Так называемый «Закон о 21-й кнопке» Президент подписал летом прошлого года. В каждом регионе операторы кабельных сетей в обязательном порядке должны включить в сетку вещания определенный местный телеканал. Чтобы стать этим «обязательным общедоступным» каналом, нужно было не только пройти необходимые конкурсные процедуры, но и обойти конкурентов.

Он должен быть выбран из числа каналов, осуществляющих трансляцию не менее 75% национальной продукции CМИ и вещающих на территории проживания не менее 50% населения соответствующего региона.

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию определила обязательным общедоступным региональным телеканалом «Барс плюс».

Теперь канал «Барс плюс» все операторы кабельных сетей региона обязательно должны включить в сетку вещания на 21-й кнопке.



ключевые слова: телевидение телеканал кабельные сети сетка вещания конкурс
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							Ну и когда вещание начнёт. И на какой кнопке в цифровой сетке.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 13:54
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							И что?! - В каком транспондере и на какой частоте в DVB-T2 вещание?
    
- А?! - Что?! - Как аналоговое?! Его же еще в 2012году закрыть хотели!
    
2017год уже!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сан Саныч								
							
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  • сегодня, 15:19
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							Здорово ,это значит у кого цифровая приставка на 20 каналов смогут смотреть Барс? Было бы очень хорошо,смотреть региональные новости в цифровом формате.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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