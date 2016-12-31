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Осужденных в Ивановской области обучают квиллингу
Чтобы сделать их добрее и отзывчивее - ФОТО
Для осужденных исправительной колонии №10 (п. Бородино Гаврилово-Посадского района) провели мастер-класс по квиллингу. Участники мероприятия под руководством начальника отряда Людмилы Поповой делали необычные открытки из бумажных полосок.
«Квиллинг - это искусство выполнения бумажной композиции, которое заключается в скручивании длинных полосок бумаги в спиральки, - рассказывает Людмила Попова.- Готовым спиралькам придается различная форма и таким образом получаются элементы бумагокручения, называемые также модулями. Этот красивый вид рукоделия не требует больших затрат. Для того, чтобы сделать любую композицию, нужны всего лишь бумажные полоски, ножницы и клей».
В ходе мастер-класса осужденные узнали, как пользоваться инструментами при скручивании бумаги, а также научились создавать несколько простых фигур.
«По моим наблюдениям, «цветочки-лепесточки» буквально меняют характер осужденных. Делают их добрее и отзывчивее», - отметила Людмила Попова.Фото: пресс-служба УФСИН по Ивановской области
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и без матных буржуйских слов ни как ?