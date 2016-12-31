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Новости

сегодня, 10:52

На престижном Кубке Москвы прыгуны в высоту из Ивановской области взяли призовые места


Во вторник, 31 января, завершился Кубок Москвы по прыжкам в высоту, который прошел в манеже им. братьев Знаменских. Соревнования, проводимые вот уже в 21 раз, традиционно собирают сильнейших российских прыгунов.

Как сообщили в региональном департаменте молодежной политики и спорта, среди юниоров (1998-1999 г.р.) не было равных воспитаннику областной спортшколы № 6 Никите Михайлову. С результатом 2,12 м он выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В этой же возрастной группе, но среди девушек, второе место с результатом 1,72 м досталось Дарье Погодиной, представляющей спортшколу олимпийского резерва им. С. Клюгина (г. Кинешма).

Среди юношей 2000-2001 г.р. на пьедестал почета поднялись сразу двое спортсменов, представляющих все ту же кинешемскую СДЮШОР им. С. Клюгина. Золото досталось Дмитрию Бобкову, преодолевшему планку на высоте 2,06 м. 4 сантиметра ему проиграл другой наш спортсмен - Артем Ухтин. Оба прыгуна выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

ключевые слова: спорт прыжки в высоту Кубок Москвы медали
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