В этом году в Ивановской области начнут строить сразу две школы





Для участия Ивановской области в федеральной программе по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в 2017 году в регионе начнется строительство двух школ.

В ходе встречи губернатора Ивановской области Павла Конькова с Министром образования и науки Российской Федерации Ольгой Васильевой 26 января обсуждался вопрос вхождения региона в программу, начав в 2017 году строительство двух объектов - школ в п. Савино и п. Каминский Родниковского района.

Учитывая, что по правилам предоставления федеральной субсидии денежные средства региону могут быть предоставлены только при условии сдачи объекта в эксплуатацию в рамках одного финансового года, ивановский регион внес предложение о получении федеральных средств после ввода объектов в эксплуатацию. «Считаю, что это наиболее оптимальный вариант - начать строительство в текущем году сразу двух объектов – Савинской и Каминской школ, чтобы в 2018 году получить средства на их ввод из федерального бюджета. Это и минимизация рисков, в том числе, по вводу объектов в срок», - пояснила заместитель председателя областного правительства Ирина Эрмиш. Планируется, что с 2018 года уровень регионального софинансирования по участию в федеральных программах для Ивановской области будет установлен на уровне 9%.

По поручению главы региона в настоящее время в правительстве области прорабатываются детали реализации данного проекта. Кроме того, вопрос строительства в Ивановской области объектов образования в ближайшее время будет обсужден в Министерстве образования и науки Российской Федерации в ходе заседания рабочей группы с участием заместителей председателя правительства области Ирины Эрмиш и Максима Громова.

Напомним, что выполнение капитального ремонта здания школы в п. Каминский Родниковского района согласно заключению специалистов проектной организации не представляется возможным в силу неудовлетворительного состояния здания и нецелесообразности ввиду больших финансовых вложений. Строительство нового здания средней школы на 150 мест будет способствовать решению проблемы обеспечения современных и безопасных условий обучения школьников п. Каминский.

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