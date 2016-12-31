В Шуе отметят день рождения Михаила Фрунзе





2 февраля, в день рождения основателя Иваново-Вознесенской губернии, государственного и военного деятеля, военачальника, военного теоретика Михаила Фрунзе, в Шуе состоятся следующие мероприятия.

10.00 – торжественный митинг и возложение цветов у памятника М.В. Фрунзе.

10.00 – 17.00 – День открытых дверей в Шуйском историко-художественном и мемориальном музее имени М.В. Фрунзе.

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15.00 - музейное занятие: «Фондовая работа в музее: прошлое и настоящее» (для членов исторического клуба «Клио»).