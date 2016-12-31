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Новости

сегодня, 10:08

В Иванове школьница, перебегая дорогу, попала под машину

Пострадавшую девочку доставили в ОКБ – ВИДЕО


ДТП случилось 31 января около 17.35 на улице Воронина областного центра. 10-летняя девочка, перебегая проезжую часть дороги вне пешеходного перехода («зебра» находилась в 100 метрах), была сбита автомобилем «Лада Калина». К слову, на ребенке была светлая одежда, на ее рюкзаке – светоотражающие элементы.

С сотрясением мозга и ссадинами лица девочку доставили в областную клиническую больницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель «Калины» был трезв.

Видео предоставлено пресс-службой регионального УГИБДДи

ключевые слова: ДТП пешеход ребенок наезд
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Комментарии (14)

	


	

	

		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							С детсадовского возраста надо учить где и как переходить дорогу. Виноваты в первую очередь родители девочки, водитель А/М не мог ее видеть, водителя жалко, девочки выздоровления, родителям выговор								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Водебитель								
							
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  • сегодня, 15:27
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да, неправильно переходила дорогу. Но, комментаторы хреновы.
    
Водятел проехал знак "дети", проехал знак "40". Впереди еще туча знаков. Куда он ломился?
    
должно быть понятно дебилу, что впереди школа - дети. Там десять знаков говорит об этом. 
    
Внимательнее нужно быть за рулём - придурки, раз доверили вам в таком состоянии управлять средством повышенной опасности.
    
На тормоз то нажал только после удара, рулём ни на миллиметр не пошевелил - тормоз.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Водебитель								
							
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  • сегодня, 15:33
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Между последней машиной и бегущей девочкой было место, чтобы уйти. Прежде, чем выдавать права, нужно проверять на реакцию и не выпускать таких оленей в город.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Aza								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Причем здесь светоотражающие элементы? В этой ситуации ничего не поможет! Родителей наказывать за такой переход дороги !								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									кучер								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На родителей ещё и ремонт машины повесить можно. Если воспитывать не могут. Девочке выздоровления и внимания.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									кучер								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:01
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    • 
										+1
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							На родителей ещё и ремонт машины повесить можно. Если воспитывать не могут. Девочке выздоровления и внимания.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ivan2015								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"... К слову, на ребенке была светлая одежда, на ее рюкзаке – светоотражающие элементы..." К слову, тот кто размещает новости але..ь, это вообще каким боком к данному происшествию относится, как будь-то это как-то повлияло на ситуацию. Вина ребенка 100%, родителям втык, вылечить ребенка и повесить все расходы с дтп, в том числе моральные страдания на  родителей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									prigorel								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Корреспондент скорее всего женщина, у которой нет авто.  Про светлую одежду и светоотражающие элементы зачем было писать. Она в последний момент выскочила из-за авто. И все равно, что было на ней одето. А родителей жаль. Они сколько угодно могут учить ребёнка, но дети есть дети.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							малолетняя овца! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не овца, а курица. Давно подмечено, что ни один петух под машину не попадает, только курицы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Водебитель								
							
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  • сегодня, 15:29
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Про тебя уже давно всё ясно, коренной петух Кохмы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Водебитель								
							
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  • сегодня, 15:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Евнух бездетный.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Помидорина								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Интересно, а почему ее в травмпункт напротив не принесли на руках? В 7 больницу с других концов города привозят травматиков, и даже с области. А тут зачем-то повезли в областную... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Людмила Тарасова								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Потому что в областной отделение травматологии детское. А в 7 гор.больнице только взрослые.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением
				
сегодня, 12:14

				

				В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением 
								

					
	 Полиция разбирается в обстоятельствах потасовки
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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