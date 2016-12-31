В Иванове школьница, перебегая дорогу, попала под машину

Пострадавшую девочку доставили в ОКБ – ВИДЕО





ДТП случилось 31 января около 17.35 на улице Воронина областного центра. 10-летняя девочка, перебегая проезжую часть дороги вне пешеходного перехода («зебра» находилась в 100 метрах), была сбита автомобилем «Лада Калина». К слову, на ребенке была светлая одежда, на ее рюкзаке – светоотражающие элементы.

С сотрясением мозга и ссадинами лица девочку доставили в областную клиническую больницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель «Калины» был трезв.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(1)

2687

Видео предоставлено пресс-службой регионального УГИБДДи