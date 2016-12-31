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В Иванове школьница, перебегая дорогу, попала под машину
Пострадавшую девочку доставили в ОКБ – ВИДЕО
ДТП случилось 31 января около 17.35 на улице Воронина областного центра. 10-летняя девочка, перебегая проезжую часть дороги вне пешеходного перехода («зебра» находилась в 100 метрах), была сбита автомобилем «Лада Калина». К слову, на ребенке была светлая одежда, на ее рюкзаке – светоотражающие элементы.
С сотрясением мозга и ссадинами лица девочку доставили в областную клиническую больницу.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель «Калины» был трезв.Видео предоставлено пресс-службой регионального УГИБДДи
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Водятел проехал знак "дети", проехал знак "40". Впереди еще туча знаков. Куда он ломился?
должно быть понятно дебилу, что впереди школа - дети. Там десять знаков говорит об этом.
Внимательнее нужно быть за рулём - придурки, раз доверили вам в таком состоянии управлять средством повышенной опасности.
На тормоз то нажал только после удара, рулём ни на миллиметр не пошевелил - тормоз.