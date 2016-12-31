В Иванове неизвестные подожгли окно в двухэтажном кирпичном доме

Никто не пострадал





Пожар произошел сегодня около 4 часов утра на улице Варенцовой областного центра. Когда на место ЧП прибыли пожарные расчеты, в двухэтажном кирпичном доме №14 горел оконный проем. Огонь был локализован на площади 4 квадратных метра. Никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина возгорания – поджог.

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