В Ивановской области из-за отвалившегося колеса автобус с 16 рабочими вылетел с трассы в лес

13 пострадавших - ФОТО





Авария произошла сегодня около половины седьмого утра на 38-м километре автодороги Иваново-Родники.

Микроавтобус «Форд Транзит» вез 16 рабочих из Родников на кондитерскую фабрику в Иваново. Неожиданно прямо на ходу у автобуса отсоединилось заднее левое колесо. Оно вылетело на встречку и врезалось в легковушку «Киа Рио».

Как уточнили в УМВД по Ивановской области, после того, как колесо отвалилось, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, затем на обочину, автобус начало крутить и выбросило в лес.

По разным предварительным оценкам пострадали от 7 до 16 человек. В УГИБДД сообщили, что всех пострадавших доставили в Вичугскую ЦРБ. По последним данным, сейчас в больнице остаются 13 человек.



Предположительно, причиной отсоединения колеса на ходу стало то, что во время недавних ремонтных работ на нем не до конца закрутили гайки.



Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ВИДЕО с места ДТП можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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