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сегодня, 11:57Список 13 пострадавших в ДТП с автобусом, ехавшим на ивановскую кондитерскую фабрику
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В Ивановской области из-за отвалившегося колеса автобус с 16 рабочими вылетел с трассы в лес
13 пострадавших - ФОТО
Авария произошла сегодня около половины седьмого утра на 38-м километре автодороги Иваново-Родники.
Микроавтобус «Форд Транзит» вез 16 рабочих из Родников на кондитерскую фабрику в Иваново. Неожиданно прямо на ходу у автобуса отсоединилось заднее левое колесо. Оно вылетело на встречку и врезалось в легковушку «Киа Рио».
Как уточнили в УМВД по Ивановской области, после того, как колесо отвалилось, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, затем на обочину, автобус начало крутить и выбросило в лес.
По разным предварительным оценкам пострадали от 7 до 16 человек. В УГИБДД сообщили, что всех пострадавших доставили в Вичугскую ЦРБ. По последним данным, сейчас в больнице остаются 13 человек.
Предположительно, причиной отсоединения колеса на ходу стало то, что во время недавних ремонтных работ на нем не до конца закрутили гайки.
Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
ВИДЕО с места ДТП можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Комментарии (5)
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- Гусева Еленасегодня, 09:54А что отвалилось? (в названии)
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- Андрей Уховсегодня, 10:03Микроавтобус «Форд Транзит» вез 16 рабочих из Родников на кондитерскую фабрику в Иваново. а пострадавших отправили а Вичугу?хорошо что не в Ильинское...
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- ник2шумсегодня, 19:37вот-вот, почему в Вичугу? А в Родниках что ли нет больницы? Вроде большой насел. пункт.
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- Мусясегодня, 10:25колесо что ли отвалилось?
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- РЕМАРКасегодня, 12:03Вы что тупите-то? Черным по белому написано:"Неожиданно прямо на ходу у автобуса отсоединилось заднее левое колесо"
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