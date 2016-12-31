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Новости

сегодня, 09:34

В Ивановской области из-за отвалившегося колеса автобус с 16 рабочими вылетел с трассы в лес

13 пострадавших - ФОТО


Авария произошла сегодня около половины седьмого утра на 38-м километре автодороги Иваново-Родники.

Микроавтобус «Форд Транзит» вез 16 рабочих из Родников на кондитерскую фабрику в Иваново. Неожиданно прямо на ходу у автобуса отсоединилось заднее левое колесо. Оно вылетело на встречку и врезалось в легковушку «Киа Рио».

Как уточнили в УМВД по Ивановской области, после того, как колесо отвалилось, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, затем на обочину, автобус начало крутить и выбросило в лес.

По разным предварительным оценкам пострадали от 7 до 16 человек. В УГИБДД сообщили, что всех пострадавших доставили в Вичугскую ЦРБ. По последним данным, сейчас в больнице остаются 13 человек.

Предположительно, причиной отсоединения колеса на ходу стало то, что во время недавних ремонтных работ на нем не до конца закрутили гайки.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

ВИДЕО с места ДТП можно посмотреть ЗДЕСЬ.



ключевые слова: ДТП автобус рабочие пострадавшие
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Гусева Елена								
							
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  • сегодня, 09:54
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							А что отвалилось? (в названии)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Андрей Ухов								
							
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  • сегодня, 10:03
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							Микроавтобус «Форд Транзит» вез 16 рабочих из Родников на кондитерскую фабрику в Иваново. а пострадавших отправили а Вичугу?хорошо что не в Ильинское...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ник2шум								
							
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  • сегодня, 19:37
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							вот-вот, почему в Вичугу? А в Родниках что ли нет больницы? Вроде большой насел. пункт.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Муся								
							
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  • сегодня, 10:25
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							колесо что ли отвалилось?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									РЕМАРКа								
							
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							Вы что тупите-то? Черным по белому написано:"Неожиданно прямо на ходу у автобуса отсоединилось заднее левое колесо"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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