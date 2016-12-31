Ивановская область вновь начнет выпускать гособлигации





На сегодняшней итоговой коллегии департамента финансов Ивановской области губернатор Павел Коньков поставил перед ведомством целый ряд задач. Так, в частности, в качестве приоритетной цели он назвал продолжение снижения государственного долга региона и расходов на его обслуживание.

Глава региона дал поручение начать работу по выпуску государственных облигаций Ивановской области. «Сейчас перспективное время для подобных инициатив. Государственный заем даст нам возможность привлечения долгосрочных кредитных ресурсов. Кроме того, его применение в регионах рекомендовано Министерством финансов России», - подчеркнул Павел Коньков.

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Отметим, что ранее у региона был уже опыт по выпуску гособлигаций.