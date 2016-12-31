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вчера, 21:09
Ивановская область вновь начнет выпускать гособлигации
На сегодняшней итоговой коллегии департамента финансов Ивановской области губернатор Павел Коньков поставил перед ведомством целый ряд задач. Так, в частности, в качестве приоритетной цели он назвал продолжение снижения государственного долга региона и расходов на его обслуживание.
Глава региона дал поручение начать работу по выпуску государственных облигаций Ивановской области. «Сейчас перспективное время для подобных инициатив. Государственный заем даст нам возможность привлечения долгосрочных кредитных ресурсов. Кроме того, его применение в регионах рекомендовано Министерством финансов России», - подчеркнул Павел Коньков.Отметим, что ранее у региона был уже опыт по выпуску гособлигаций.
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По его словам, накануне мэр выступал на официальном мероприятии в Совете ветеранов и признался, что не читает и не реагирует на публикации одной из самых массовых газет в Кузбассе.
"Глава Новокузнецка Сергей Николаевич Кузнецов сказал, что не читает нашу газету, потому что она живет на чужие деньги, на деньги американцев, которые ей передает Навальный. Вот так, ни больше ни меньше", - отметил главред в своей колонке в газете."
(с) FlashSiberia
- "Всем, кому должны, прощаем!" - кричал переводчик
- "Долги отдают только трусы", смеясь, комментировал народ, смотря на эту ... литцо... обещавшее всем рабочие места на новых производствах.
Михаил Мокрецов
31.01.2017, 20:14
Павел Коньков потряс публику очередной финансово-экономической новацией.
Губернатор Коньков выступил с сенсационной инициативой. На итоговой коллегии департамента финансов, которая прошла 31 января 2017 года, он дал поручение начать работу по выпуску государственных облигаций Ивановской области.
Смысл этого в привлечении заемных ресурсов на условиях, отличающихся от банковского кредита для финансирования государственного долга Ивановской области и его постепенного снижения.
То есть предполагается, что привлечение средств через продажу облигаций обойдется Ивановской области дешевле, чем привлечение средств через получение кредитов в банках.
До эпохи губернатора Михаила Меня Ивановская область выпускала облигации, но относительно скромно, и погасила все выпуски 1997 года к середине 2000 года.
При губернаторе Мене началась вторая волна. В 2007 году были выпущены облигации стандартным номиналом в 1000 рублей со сроком обращения три года на сумму в 1 млрд рублей. Погашены в ноябре 2010 года. И больше к этой теме не возвращались.
Технология работы облигаций на первый взгляд довольно проста. Номинал 1000 рублей. На каждую облигацию организация или государство (регион, город), которые ее выпустили, выплачивают фиксированный доход в рублях (мы же в России) тому, кто эту облигацию купил.
Вне зависимости от меняющихся экономических условий, падения или роста банковских ставок, а также стоимости самой облигации, которая торгуется на свободном рынке, текущему владельцу облигации выплачивается четко определенное количество рублей.
Например, Ивановская область объявит ставку купона в размере 100 рублей в год. Значит, при условии, что облигации будут размешены (проданы) по номиналу в 1000 рублей, привлечение средств по облигациям обойдется нам в 10 процентов годовых. И что там будет с рублем или долларом это уже не важно.
Может так получиться, что через год ставки по банковскому кредиту вырастут до 15 процентов годовых, и тогда Ивановская область в шоколаде, так как платит по облигациям все те же 100 рублей, то есть 10 процентов к номиналу.
Может, наоборот, банковский кредит подешеветь до 7 процентов, и тогда Ивановская область сами понимаете где. И именно в этом месте она точно окажется, и вот почему.
Облигации покупают не идиоты, а инвесторы, преимущественно спекулятивного толка, которые хотят заработать на них. Разместить облигации это только звучит красиво, само собой ничего не делается.
Покупатели облигаций прекрасно разбираются в экономических нюансах и тоже предполагают и прогнозируют, что будет через год и с этими облигациями, и с банками, и с курсами валют. Скорее всего, биржевые спекулянты обыграют Ивановскую область.
Никто не гарантирует, что первичное размещение, то есть продажа облигаций Ивановской области пройдет по номиналу, то есть за тысячу рублей. Скорее всего, меньше, если вообще кто-то купит.
Например, при продаже облигаций ниже цены номинала, допустим по 800 рублей, Ивановская область заплатит за каждую все те же 100 рублей купонного дохода. Только привлечет не 1000, а 800 рублей, то есть возьмет деньги не под 10 процентов годовых, а под 12,5 процента.
Инвесторы рискуют своими деньгами и должны быть уверены не только в доходности, но и в том, что их деньги просто вернутся. Именно по этой причине существуют кредитные рейтинги. Чем выше рейтинг организации, размещающей облигации, тем надежнее вложения.
Соответственно, чем ниже рейтинг, тем больший риск, а за риск нужно платить. Это означает, что плохие облигации (с низким рейтингом) никто и никогда не купит по номиналу – только намного дешевле, чтобы получать более высокий доход за риск.
В октябре 2013 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Ивановской области в иностранной и национальной валюте «BB-» с негативным прогнозом.
Рейтинги уровня «B» и ниже (наш случай) относятся к неинвестиционному рейтингу. Иначе их еще называют «мусорными». Облигации с такими рейтингами покупают только в расчете на сверхприбыль, то есть по цене намного ниже номинала. А продают только от полной безнадежности, когда деньги нужны здесь и сейчас на любых условиях, а там хоть трава не расти.
Одновременно с этим Fitch отозвало все рейтинги Ивановской области, так как регион отказался участвовать в рейтинговом процессе. Ведь за это нужно платить.
Конечно, в России сейчас создаются собственные национальные рейтинговые агентства. Правда, каким может быть рейтинг Ивановской области, наверное, никому объяснять не надо.
Про Плес, друзей-банкротов, которым просто не повезло, а так они финансовые гении, льняную палитру, фэшн-индустрию и форсайт-флот можно рассказывать своим аборигенам, живущим на подножном корме и ждущим, когда газ то ли проведут, то ли отключат. Биржевого спекулянта этим не только не проведешь, но еще и сильно обидишь, потому что он будет думать, что его держат за идиота.
Плюс к этому, дефицита разного рода финансовых инструментов для спекуляций или долгосрочного инвестирования сейчас в России нет. Есть дефицит хороших инструментов.
Невозможно даже в кошмарном сне представить облик того инвестора, который будет покупать облигации Ивановской области по цене, которая устроит Ивановскую область.
Про такую мелочь, как стоимость подготовки выпуска облигаций, поиск и наем персонала, который будет этим заниматься, я даже и говорить не буду.
В общем, это просто абсолютная дикость. Это какой-то маразм, извините за выражение.