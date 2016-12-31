ПОСЛУШАЙТЕ! Три знакомых буквы: как связаны ОДН и неприличное слово на заборе

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Три знакомых буквы - это давно не только неприличное слово на заборе, но и строка в платежках за ЖКХ. Аббревиатура ОДН к нецензурщине никакого отношения не имеет, а вот коннотация с забором все же прослеживается. Какая – в комментарии Ксении Коптевой.

106-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.

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