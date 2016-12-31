Новости
За год в Ивановской области количество незаконных рубок снизилось почти на 40%
В регионе в 2016 году на 38% сократилось количество незаконных рубок, объем незаконно заготовленной древесины снизился на 63%. Такие данные были приведены сегодня на отчетной коллегии комитета Ивановской области по лесному хозяйству.
По словам зампреда правительства области Сергея Зобнина, сумма ущерба, причиненная лесному хозяйству незаконными рубками, также уменьшилась – более чем на 33 млн рублей.
Председатель комитета Ивановской области по лесному хозяйству Михаил Яковлев в своем докладе отметил, что лесоустройство проведено на площади один млн га, что составляет 96% от площади лесного фонда региона. На сегодняшний день в аренду передано более 94% земель лесного фонда области, на площади более 985 тысяч га действуют 128 договоров аренды лесных участков.
Лесовосстановление проведено на площади 4 210 га, что составляет 101,2 % от плана прошлого года.
- оцените новость:
-
(0)
- 497
- 4
Комментарии (4)
-
- Константин67вчера, 19:43Все хорошо, только руководитель Комитета путает слова, лесную делянку со штабелем леса. А лесоустройство наверное означает для таких как устройство в лесу.
-
- Лесовик пришелвчера, 19:51Вот-вот а сосна и ель это же одно и тоже
-
- Fanatвчера, 23:05В чем подвох?
-
- Евгений Венглинскийсегодня, 09:38Подвох в том что сократилось число не угодных
Новость дня
-
(1)
- 226
-
(2)
- 3324
-
(0)
- 1955
-
(0)
- 4766
-
(9)
- 12890
-
(2)
- 3995
-
(3)
- 4157
-
(0)
- 3308
-
(0)
- 9903
-
(2)
- 9829