За год в Ивановской области количество незаконных рубок снизилось почти на 40%





В регионе в 2016 году на 38% сократилось количество незаконных рубок, объем незаконно заготовленной древесины снизился на 63%. Такие данные были приведены сегодня на отчетной коллегии комитета Ивановской области по лесному хозяйству.

По словам зампреда правительства области Сергея Зобнина, сумма ущерба, причиненная лесному хозяйству незаконными рубками, также уменьшилась – более чем на 33 млн рублей.

Председатель комитета Ивановской области по лесному хозяйству Михаил Яковлев в своем докладе отметил, что лесоустройство проведено на площади один млн га, что составляет 96% от площади лесного фонда региона. На сегодняшний день в аренду передано более 94% земель лесного фонда области, на площади более 985 тысяч га действуют 128 договоров аренды лесных участков.

Лесовосстановление проведено на площади 4 210 га, что составляет 101,2 % от плана прошлого года.

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