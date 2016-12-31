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Новости

вчера, 16:38

В Иванове на городскую уборочную технику установили ГЛОНАСС


Технику МУП «САЖХ города Иваново», задействованная в уборке городских территорий, оборудовали системой ГЛОНАСС. Об этом сообщили в управлении благоустройства областного центра.

Как рассказал начальник управления благоустройства Никита Воронов, использование навигационной спутниковой системы позволяет контролировать проведение работ по механизированной уборке города как в режиме реального времени, так и за любой временной период.

С 1 января наличие системы ГЛОНАСС является также обязательным условием при привлечении техники сторонних субподрядных организаций для содержания улично-дорожной сети.

Напомним, 2 декабря 2016 года глава областного центра Владимир Шарыпов по итогам инспекционного рейда провел оперативное совещание с руководством МУП «САЖХ» и руководителями ответственных структурных подразделений мэрии, на котором руководству МУПа было рекомендовано оснастить весь подвижной состав техники системами ГЛОНАСС и усилить контроль над работой своих подрядных организаций.



ключевые слова: спецтехника уборка ГЛОНАСС МУП
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									Малыш								
							
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  • вчера, 19:25
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    • 
										+1
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							Может поясните? Мне кажется, техника уже давно была оборудована ГЛОНАСС, на сайте администрации даже была интерактивная карта уборки города. Одно из двух, либо раньше карта была липовая, либо повторно ставят ГЛОНАСС								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 09:16
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Видимо в отсутствии текущего позитива вынимают "новость" из архива, навешивают на нее немного современности (про Шарыпова) и готово. Другого объяснения я не вижу. Ну не занимаются же наши руководители очковтирательством. Это на них совсем не похоже.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЕвгенийВ								
							
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  • сегодня, 09:50
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    • 
										+1
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							Это не из архива, это еще раз деньги за то же самое.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЕвгенийВ								
							
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  • сегодня, 09:55
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    • 
										+1
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							Да, с картой уже было, анонсировано в 2013 году. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 22:10
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    • 
										+1
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							Да его каждый год ставят и потом подключают, а еще позже выводят в мониторинг, потом мониторинг может быть виден всем, и так лет 5 уже, если не больше :))))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fanat								
							
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  • вчера, 23:14
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										+1
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							Лучше бы привлеченным деньги заплатили! Издеваются над народом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ипполит Матвеевич								
							
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  • сегодня, 09:45
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										+1
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							Кто-то из заинтересованных активно ставит минусы в комментарии. Отмыли деньги очередной раз - сидите молча.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Илья37								
							
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  • сегодня, 10:40
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										+1
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							Мдааа, на сколько я знаю глонасс на технике стоит уже несколько лет и администрация все данные о наших машинах получала, где мы ездили, что мы чистим и тд, и на тебе только с этого года мы огланашены. Чудеса. Я так понимаю очередной прогиб и не более. Кого-то рекламируют просто на просто, а вреале им эти высокие технологии до одного места. Лишбы работяг затролить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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