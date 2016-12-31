В Иванове на городскую уборочную технику установили ГЛОНАСС





Технику МУП «САЖХ города Иваново», задействованная в уборке городских территорий, оборудовали системой ГЛОНАСС. Об этом сообщили в управлении благоустройства областного центра.

Как рассказал начальник управления благоустройства Никита Воронов, использование навигационной спутниковой системы позволяет контролировать проведение работ по механизированной уборке города как в режиме реального времени, так и за любой временной период.

С 1 января наличие системы ГЛОНАСС является также обязательным условием при привлечении техники сторонних субподрядных организаций для содержания улично-дорожной сети.

Напомним, 2 декабря 2016 года глава областного центра Владимир Шарыпов по итогам инспекционного рейда провел оперативное совещание с руководством МУП «САЖХ» и руководителями ответственных структурных подразделений мэрии, на котором руководству МУПа было рекомендовано оснастить весь подвижной состав техники системами ГЛОНАСС и усилить контроль над работой своих подрядных организаций.

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