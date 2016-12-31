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37 человек в Ивановской области будут писать итоговое сочинение повторно
1 февраля 37 одиннадцатиклассников региона будут повторно писать итоговое сочинение (изложение). Такое право дано школьникам, получившим неудовлетворительный результат за работу, выполненную 7 декабря 2016 года, а также тем, кто не явился в основной срок.
7 декабря 2016 года итоговое сочинение (изложение) в Ивановской области написали 3 694 человек.
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования является обязательным для выпускников школ текущего года. Выпускники прошлых лет, обучающиеся, получающие среднее общее образование в образовательных организациях среднего профессионального образования, могут писать сочинение по собственному желанию в целях использования его результатов при приеме в образовательные организации высшего образования.
Проверка сочинений и изложений проводится региональной комиссией, состоящей из школьных учителей русского языка и литературы. Работа оценивается по системе «зачет»/«незачет» по 5 критериям: соответствие теме; аргументация, привлечение литературного материала; композиция и логика рассуждения; качество письменной речи; грамотность.
Темы сочинений доводятся до участников за 15 минут до начала экзамена. Рекомендуемое количество слов для написания итогового сочинения (изложения) – не менее 250.
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