37 человек в Ивановской области будут писать итоговое сочинение повторно





1 февраля 37 одиннадцатиклассников региона будут повторно писать итоговое сочинение (изложение). Такое право дано школьникам, получившим неудовлетворительный результат за работу, выполненную 7 декабря 2016 года, а также тем, кто не явился в основной срок.

7 декабря 2016 года итоговое сочинение (изложение) в Ивановской области написали 3 694 человек.

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования является обязательным для выпускников школ текущего года. Выпускники прошлых лет, обучающиеся, получающие среднее общее образование в образовательных организациях среднего профессионального образования, могут писать сочинение по собственному желанию в целях использования его результатов при приеме в образовательные организации высшего образования.

Проверка сочинений и изложений проводится региональной комиссией, состоящей из школьных учителей русского языка и литературы. Работа оценивается по системе «зачет»/«незачет» по 5 критериям: соответствие теме; аргументация, привлечение литературного материала; композиция и логика рассуждения; качество письменной речи; грамотность.

Темы сочинений доводятся до участников за 15 минут до начала экзамена. Рекомендуемое количество слов для написания итогового сочинения (изложения) – не менее 250.

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