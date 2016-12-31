В Кинешме скрыли информацию о воспламенении газа в доме и пострадавшем

Хозяин жилища получил ожоги 70% тела - ФОТО







О факте сокрытия информации о воспламенении газа, в результате которого пострадал человек сообщает интернет-ресурс «168часов». Само ЧП произошло еще 26 января, но известно об этом стало только сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Кинешмы.

Воспламенение газа в частном доме №57 по улице Красина в Кинешме произошло в прошлый четверг в 10.58. В результате ЧП 51-летний хозяин дома получил ожоги 70% тела, а также ожоги верхних дыхательных путей. Мужчина был госпитализирован в Кинешемскую ЦРБ.

«В единую диспетчерскую службу о происшествии сообщили только спустя несколько часов. Это стало причиной того, что на место не смогли вовремя выехать ни газовая служба, ни полиция», - цитирует «168часов» начальника городского управления по делам ГОЧС Юрия Смирнова.

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В настоящее время по факту сокрытия информации проводится проверка.На фото - дом, котором произошло ЧП.Фото: "168часов"