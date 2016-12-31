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Новости

вчера, 15:48

Владимир Калачев заявил отвод судье


Сегодня состоялось очередное слушание по делу заместителя председателя межрегионального транспортного профсоюза Владимира Калачева. Он обвиняется в нападении на офис службы такси «Таксолет» 27 мая 2016 года.

Калачев заявил отвод судье Д.Петухову. Повод - сомнения в беспристрастности суда, который отклонил более 10 ходатайств защиты и удовлетворил почти все ходатайства обвинения. Д.Петухов сохранил состав суда.

ключевые слова: Владимир Калачев суд судья отвод
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 17:40
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										+1
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							Как может судья согласится убрать самого себя? Это нонсенс нашей судебной системы, Система сгнила полностью, от милиции(полиции) и прокуратуры и до суда, все друг с другом повязаны и прикрывают, наверное у судьи и приговор уже написан, в котором естественно будет виноват Калачев. Судье лень разбираться что куда и как есть человек он виноват.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • вчера, 17:48
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										-1
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							Так иди в судьи. Кто мешает? Будешь правильные решения принимать, беспристрастные. Так ведь не идешь, умом не вышел.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									8 земельных участков								
							
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  • вчера, 18:37
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							В какие судьи ? юристов -анонистов,аблакатов наплодили столько,что среди своих да наших очередь расписана на 10 лет вперёд.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fanat								
							
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  • вчера, 23:21
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										+1
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							У нотариусов на 100 лет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • сегодня, 10:21
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										-1
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							Да не вышел, у меня нормальное высшее образование, а не как у тебя 3 классаа подзаборного курения								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									нищщий								
							
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  • вчера, 18:53
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										+1
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							Справедливый суд? А где вы его видели? Понятие справедливость ни в одном ЗАКОНЕ не прописана. И не ждите от суда ничего хорошего. Только обывателям не сталкивающимся с судами вешают лапшу на уши и втирают мол: идите в суд, подавайте в суд, пишите жалобу в прокуратуру, вам помогут и т. д. и т. п. хе-хе... Образец приговора наверняка уже есть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ВсегдаПрав								
							
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  • вчера, 22:22
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							Чайка:
    
В РФ доля оправдательных приговоров больше, чем в США!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fanat								
							
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  • вчера, 23:23
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							Давно никто не думает, для этого есть судебная практика, по ней и судят. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением
				
сегодня, 12:14

				

				В Ивановской области драка между пассажирами автобуса закончилась ножевым ранением 
								

					
	 Полиция разбирается в обстоятельствах потасовки
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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