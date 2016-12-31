Владимир Калачев заявил отвод судье





Сегодня состоялось очередное слушание по делу заместителя председателя межрегионального транспортного профсоюза Владимира Калачева. Он обвиняется в нападении на офис службы такси «Таксолет» 27 мая 2016 года.

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Калачев заявил отвод судье Д.Петухову. Повод - сомнения в беспристрастности суда, который отклонил более 10 ходатайств защиты и удовлетворил почти все ходатайства обвинения. Д.Петухов сохранил состав суда.