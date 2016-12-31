Оторвавшийся от фуры с ивановскими номерами прицеп врезался в «Вольво»

Водитель второго грузовика погиб на месте – ФОТО





О смертельном ДТП сообщает Зебра ТВ со ссылкой на владимирское Управление ГИБДД. Автоавария произошла сегодня 28-м километре автодороги А-108. У фуры «Скания» с номерами Ивановской области прямо на ходу оторвало прицеп, груженый древесиной. Бревна раскидало по трассе. А сам прицеп врезался в другой большегруз - «Вольво», который ехал за «Сканией».

В результате ДТП водитель «Вольво» - 44-летний житель Кольчугино - погиб на месте. Кабину грузовика так искорежило, что спасателям пришлось извлекать тело погибшего при помощи специнструментов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области

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