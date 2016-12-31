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вчера, 15:36
Оторвавшийся от фуры с ивановскими номерами прицеп врезался в «Вольво»
Водитель второго грузовика погиб на месте – ФОТО
О смертельном ДТП сообщает Зебра ТВ со ссылкой на владимирское Управление ГИБДД. Автоавария произошла сегодня 28-м километре автодороги А-108. У фуры «Скания» с номерами Ивановской области прямо на ходу оторвало прицеп, груженый древесиной. Бревна раскидало по трассе. А сам прицеп врезался в другой большегруз - «Вольво», который ехал за «Сканией».
В результате ДТП водитель «Вольво» - 44-летний житель Кольчугино - погиб на месте. Кабину грузовика так искорежило, что спасателям пришлось извлекать тело погибшего при помощи специнструментов.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области
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Комментарии (3)
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- GraveDiggerGвчера, 15:56Не похож прицеп на специализированный для перевозки бревен, конструкция слабая, может это и стало причиной трагедии.
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- YurijLвчера, 17:59это пострадавший
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- Тутошний Явчера, 22:57Напоминает фильм "Пункт назначения"!
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