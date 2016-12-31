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Новости

вчера, 14:57

Жители улицы Смирнова в Иванове тоже напуганы стаей бродячих собак


Не успели мы опубликовать информацию, поступившую от жителей домов в Бакинском проезде, жалующихся на свору бродячих псов, как тут же в нашу редакцию пришло письмо с похожей жалобой. Правда, на этот раз от жительницы дома на улице Смирнова в Иванове.

Женщина пишет:

«Прочитала на вашем сайте про свору собак в Бакинском проезде и решила написать. Меня уже которую неделю пугают бездомные собаки, их целая стая 10-12 собак точно, может, и больше. Все большие. Мало того, ведут они себя агрессивно, лают подбегают и набрасываются.

Бегут они все время в одно и тоже время, а именно в период в 08.35-08.45 со стороны ПЖТ-2 (ул. Смирнова, д.105-а) целой стаей в сторону домашнего склада или выше по дороге. Каждый день я не могу спокойно дойти до работы, именно в это самое время они активизируются. Не могу спокойно прийти на работу. Вариантов обхода нет и людей не так много ходит».

Это сообщение женщина переслала в администрацию города на общий электронный адрес и в отдел благоустройства. Также, по ее словам, звонила отдел благоустройства. «Там направили в отдел по охране окружающей среды. Со второй попытки заявку приняли, но пояснили, что не заключен муниципальный контракт. На мой вопрос, когда он будет заключен, мне ответили: в течение, кажется, месяца».

«То есть мне целый месяц ходить на работу и думать: может, покусают, может, нет, - потому что нет муниципального контракта. А они кидаются, может, и бешеныеСо стаей собак ходят двое бродяг (то есть собаки их), собак же всего12-15... Видео не прикрепляю. Всю эту страшную картину можно наблюдать на ул. Смирнова д. 105 а (район ПЖТ-2) КАЖДЫЙ ДЕНЬ с 08.35-08.45».



ключевые слова: животные собаки стая
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