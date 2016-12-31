В кинешемский вытрезвитель доставили 50 человек





С начала года в кинешемский медвытрезвитель было доставлено уже более 50 человек. Об этом сегодня сообщила директор департамента здравоохранения Ивановской области Светлана Романчук.

«Кроме того, благодаря оперативным действиям работников вытрезвителя и сотрудников полиции были задержаны два человека, находящихся в розыске», - добавила она.

Как напомнили в Департаменте, пункт оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке, был открыт в Кинешме 29 декабря прошлого года.

Медвытрезвитель организован в 7-м наркологическом отделении Ивановского областного наркологического диспансера. Здесь предусмотрена палата для лиц, находящихся в состоянии опьянения, на семь коек, комната для персонала, раздевалка, санузел, душевая. В пункт принимаются лица, находящиеся в состоянии опьянения и утратившие способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке, направленные бригами «скорой медицинской помощи», на добровольной основе.

В штате пункта 6 медсестер, а также 6 санитаров для обеспечения круглосуточной работы. Кроме того, в пункте круглосуточно дежурит сотрудник полиции. В его обязанности входит установление личности поступающих, досмотр лиц на наличие острых, режущих предметов, оружия, боеприпасов и иных предметов, использование которых может привести к причинению вреда себе и окружающим и обеспечивает безопасность медицинских работников пункта.

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