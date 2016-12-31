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вчера, 14:28
В Иванове вынесен приговор несовершеннолетнему автоугонщику
Преступление было совершено 13 ноября 2016 года. Ночью учащийся одного из колледжей, увидев во дворе дома припаркованный автомобиль марки «ВАЗ 21093», решил покататься на нем. Через незапертую дверь он проник в салон автомобиля, перелез на водительское сиденье и вырвал находящиеся под рулем провода от замка зажигания, замкнул их и завел двигатель. А затем отправился кататься по окрестным улицам и ездил до тех пор, пока не кончился бензин. После этого он бросил машину и скрылся.
В судебном заседании студент свою вину признал, в содеянном раскаялся. В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год условно, с испытательным сроком 1 год.
ключевые слова: автомобиль угон несовершеннолетний студент суд приговор
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Комментарии (3)
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- Иван Субботинвчера, 15:17Вообще а)(ерели черти, п*дить таких надо ломом
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- Ивановский Магвчера, 15:42он хотя бы прогрел двигатель, прежде чем поехал кататься?
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- Тутошний Явчера, 22:54Тут в этой цепочке не хватает ещё одного звена:"сломал замок руля" и вот только после этого уже "...отправился кататься по окрестным улицам..."!
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