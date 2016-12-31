Водитель, уснувший в кабине загоревшегося у АЗС грузовика, был мертвецки пьян

Сейчас он госпитализирован. Новые подробности ЧП





Ранее мы сообщали, что сегодня около 11.50 загорелась грузовая «ГАЗель» у Газпромовской автозаправочной станции на улице Павла Большевикова в Иванове. Водителя грузовика, уснувшего в кабине, пришлось вытаскивать свидетелям происшествия. К ликвидации пожара привлекались 9 человек и 2 автоцистерны. Машина практически полностью выгорела.

В пресс-службе УМВД по ивановской области IvanovoNews рассказали некоторые подробности инцидента. Как выяснилось, водитель «ГАЗели», припаркованной у АЗС, был пьян – в кабине нашли водку и откупоренную банку тушенки. Когда произошло возгорание, мужчина никак на это не отреагировал – так крепко уснул. Подоспевшим на помощь людям пришлось разбивать стекло кабины, чтобы вытащить из огня водителя. Его госпитализировали.

В настоящее время по факту возгорания автомобиля полиция проводит проверку. По предварительной информации, в качестве причин пожара рассматриваются две версии: неисправность печки в кабине и неосторожность при курении.

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