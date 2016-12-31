Вышла в свет книга, посвященная памяти архиепископа Иваново-Вознесенского и Кинешемского Амвросия





В книгу, посвященную памяти архиепископа Амвросия (Щурова), вошли воспоминания о нем тех людей, кому дорог почивший архипастырь, биографический очерк о нем, статья, посвященная его архиерейскому служению, фотоматериалы и документы. Том вышел в свет при помощи благотворительного Фонда Святителя Николая Чудотворца.

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