Жители Бакинского проезда в Иванове жалуются на собачью свору

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Жители домов в Бакинском проезде жалуются на жизнь в окружении собачьей стаи, которая насчитывает до 12 особей: «».