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В Иванове у автозаправки вспыхнул грузовик
Когда возник пожар, в кабине машины спал водитель - ВИДЕО
ЧП произошло сегодня около 11.40 буквально у самой автозаправочной станции Газпрома на Харинке. Загорелась кабина грузового автомобиля. Как утверждают очевидцы, когда произошло возгорание, водитель грузовика находился в кабине и спал. Так, спящим, его и пришлось вытаскивать из кабины свидетелям произошедшего.
В ГУ МЧС по Ивановской области нам сообщили, что, когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, машина горела уже по всей площади. В течение 5 минут пожар, в ликвидации которого принимали участие 9 человек и 2 автоцистерны, был полностью потушен. Но грузовик к тому времени успел выгореть практически полностью.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные инспекторы-дознаватели, устанавливая причины возгорания. Информации о пострадавших в ГУ МЧС не поступало.
Видео: ВКонтакте / Автопартнер
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