Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 12:21

Ивановская конькобежка представляет Россию на Всемирной Универсиаде в Казахстане

ФОТО


На минувшей неделе завершился 4-й этап Кубка России по конькобежному спорту, который проходил в г Москве. На дистанции 3000 метров серебряную медаль завоевала спортсмен-инструктор Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 8 «Спартак» Елена Сохрякова (г. Иваново).

Как нам сообщили в департаменте молодежной политики и спорта ивановской области, уже на этой неделе Елену ждут новые старты. Она в составе сборной команды России отправилась на 28-ю Всемирную зимнюю Универсиаду в Алматы (Казахстан) 2017 года, где сегодня приняла участие в стартах на 1500 метров. К сожалению, наша спортсменка не вошла в число призеров. Завтра представительнице Ивановской области предстоит выйти на старт на своей коронной дистанции - 3000 метров.

Напомним, что Елена Сохрякова стала бронзовым призером Чемпионата России по конькобежному спорту в командной гонке, который завершился в конце декабря.

Для справки:

Елена Сохрякова начинала заниматься конькобежным спортом в родном Иваново в 1999 году. Личный тренер - Ольга Кувшинова.

Обладательница малой бронзовой медали на дистанции 3000 метров Чемпионата мира среди юниоров 2010 (Москва, Россия). До февраля 2015 года время Елены Сохряковой на этой дистанции (4:15.50) являлось юниорским рекордом России.

Участница Чемпионата мира 2013 (Сочи, Россия) и этапов Кубка мира в 2010-2012 годах. Трёхкратный бронзовый призёр II Чемпионата мира среди студентов 2014 (Алма-Ата, Казахстан) на дистанциях 1500, 3000 и 5000 метров.

Чемпионка России на дистанциях 3000 и 5000 метров (март 2011, Челябинск). Серебряный призёр на дистанции 5000 метров Чемпионата России 2011/12 (Коломна). Бронзовый призёр на дистанции 3000 метров Чемпионата России 2012/13 (Коломна).

Победительница в многоборье Первенства России среди юниоров 2010 (Коломна). Серебряный (1000 метров) и бронзовый (3000 метров) призёр I Всероссийской зимней Универсиады 2010 (Коломна).

Участница юниорского Кубка мира в сезонах 2008/09 и 2009/10. Серебряный призёр в командной гонке в Гронингене 2009 (Нидерланды) и Берлине 2010 (Германия), на дистанции 3000 метров в Берлине 2010 (Германия), бронзовый призёр в командной гонке в Инцеле 2008 (Германия).



ключевые слова: конькобежный спорт Универсиада
  • оцените новость:
  • (3)
  • 253
  • 0







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове у автозаправки вспыхнул грузовик
				
44 минуты назад

				

				В Иванове у автозаправки вспыхнул грузовик 
								

					
	 Когда возник пожар, в кабине машины спал водитель - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							733						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Иванове фура сбила вышедшего из машины водителя
				
сегодня, 10:01

				

				В Иванове фура сбила вышедшего из машины водителя 
								

					
	 Пострадавшего госпитализировали в ОКБ - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2580						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области в 46 классах объявлен карантин 
				
вчера, 15:21

				

				В Ивановской области в 46 классах объявлен карантин  
								

					
	 Уровень эпидпорога по гриппу и ОРВИ превышен в регионе более чем на 26%
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2860						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(9)
													
    
						
    • 
						
  • 
							12700						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4114						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9833						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9781						
    •