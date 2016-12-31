Ивановская конькобежка представляет Россию на Всемирной Универсиаде в Казахстане

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На минувшей неделе завершился 4-й этап Кубка России по конькобежному спорту, который проходил в г Москве. На дистанции 3000 метров серебряную медаль завоевала спортсмен-инструктор Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 8 «Спартак» Елена Сохрякова (г. Иваново).

Как нам сообщили в департаменте молодежной политики и спорта ивановской области, уже на этой неделе Елену ждут новые старты. Она в составе сборной команды России отправилась на 28-ю Всемирную зимнюю Универсиаду в Алматы (Казахстан) 2017 года, где сегодня приняла участие в стартах на 1500 метров. К сожалению, наша спортсменка не вошла в число призеров. Завтра представительнице Ивановской области предстоит выйти на старт на своей коронной дистанции - 3000 метров.

Напомним, что Елена Сохрякова стала бронзовым призером Чемпионата России по конькобежному спорту в командной гонке, который завершился в конце декабря.

Для справки :

Елена Сохрякова начинала заниматься конькобежным спортом в родном Иваново в 1999 году. Личный тренер - Ольга Кувшинова.

Обладательница малой бронзовой медали на дистанции 3000 метров Чемпионата мира среди юниоров 2010 (Москва, Россия). До февраля 2015 года время Елены Сохряковой на этой дистанции (4:15.50) являлось юниорским рекордом России.

Участница Чемпионата мира 2013 (Сочи, Россия) и этапов Кубка мира в 2010-2012 годах. Трёхкратный бронзовый призёр II Чемпионата мира среди студентов 2014 (Алма-Ата, Казахстан) на дистанциях 1500, 3000 и 5000 метров.

Чемпионка России на дистанциях 3000 и 5000 метров (март 2011, Челябинск). Серебряный призёр на дистанции 5000 метров Чемпионата России 2011/12 (Коломна). Бронзовый призёр на дистанции 3000 метров Чемпионата России 2012/13 (Коломна).

Победительница в многоборье Первенства России среди юниоров 2010 (Коломна). Серебряный (1000 метров) и бронзовый (3000 метров) призёр I Всероссийской зимней Универсиады 2010 (Коломна).

Участница юниорского Кубка мира в сезонах 2008/09 и 2009/10. Серебряный призёр в командной гонке в Гронингене 2009 (Нидерланды) и Берлине 2010 (Германия), на дистанции 3000 метров в Берлине 2010 (Германия), бронзовый призёр в командной гонке в Инцеле 2008 (Германия).

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