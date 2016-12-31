Ивановец ножкой от стула выбил глаз жителю Воронежской области

Суд приговорил злоумышленника к 3,5 годам колонии строгого режима





Ивановец, судимый за убийство, отбывал наказание в исправительной колонии в Воронежской области. После освобождения он познакомился с жителем города Семилуки и остался у него жить. 18 июня 2016 года приятели пьянствовали, когда к ним в гости пришел 25-летний местный житель. Во время застолья между гостем и ивановцам вспыхнула ссора, во время которой молодой человек несколько раз ударил мужчину, после чего ушел спать в комнату.

Затаив обиду, ивановец дождался, когда парень уснет, затем взял комнате ножку от сломанного стула и стал бить ею спящего по лицу. В результате потерпевший получил перелом глазницы, сотрясение мозга, контузию правого глаза с полной утратой зрения и другие телесные повреждения.

На днях состоялся суд, который признал ивановца виновным и приговорил его к 3,5 годам колонии строго режима.

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